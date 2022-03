Subastarán más títulos en la Bolsa

La subasta tendrá lugar a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), en el horario de 09:00 y 09:30. Se hará la reapertura de tres series de títulos, a 7, 10 y 15 años, por G. 44.000 millones, G. 42.000 millones y G. 45.000 millones, con una tasa de interés de 7.75%, 7.80 y 8.00%, respectivamente.

Será la segunda subasta que realizará Hacienda en el mercado local, en la primera que hizo en febrero pasado fue por G. 196.460 millones (US$ 28,3 millones), recibió ofertas por G. 175.758 millones (US$ 25,3 millones) y el monto adjudicado finalmente fue de G. 28.208 millones (US$ 4 millones), lo que implica apenas un 14,3% del total.

La emisión está autorizada por ley de presupuesto y los recursos captados deberán ser destinados para cubrir gastos de capital y pago del servicio de la deuda pública.

Hacienda está autorizada por ley de presupuesto para contratar nuevas deudas por US$ 600 millones, US$ 350 millones de los cuales mediante bonos y US$ 250 millones con préstamos del BID.

La colocación de bonos soberanos ya se realizó en enero pasado y ahora el remanente de lo autorizado por ley, se coloca en el mercado doméstico cada mes.

Operaciones en la Bolsa

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) informó que en febrero el total negociado asciende a más de G. 1,1 billón (US$ 168,1 millones), con un volumen operado en el mercado primario de 8% y e el mercado secundario con 92%, que según indica este total es inferior en un 12% al del mismo mes del año anterior.

El informe señala que las emisiones ITTI Saeca, Bricapar S.A, Electroban Saeca, Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), así como la reapertura del Ministerio de Hacienda representan al mercado primario en el mes.

Agrega que el plazo promedio de inversión en guaraníes durante el mes fue de 10,3 años, a una tasa del 8,77%, mientras que el plazo en dólares americanos fue de 8,7 años, a una tasa del 6,47%.

En lo que respecta al volumen acumulado en lo que va del presente ejercicio asciende a G. 2,3 billones, que representa 8,42% menos que el mismo periodo del año pasado.

La BVA indica en su informe que el año pasado, el volumen negociado fue por un monto de G. 23,2 billones, un salto con respecto a lo que colocaron el año anterior, durante la pandemia, cuando el monto llegó a los G. 13,4 billones.