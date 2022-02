La deuda pública alcanzó US$ 13.631 millones

El informe de la cartera económica, con carácter preliminar, revela que al cierre del ejercicio 2021 la deuda externa se situó en US$ 11.812 millones y la deuda interna en US$ 1.819,3 millones, lo que representa un total de US$ 13.631,3 millones.

Los compromisos con los acreedores aumentaron US$ 1.418,4 millones en el lapso de un año ya que al cierre del ejercicio 2020 el total sumó US$ 12.212,9 millones, representando igualmente el 33,8% del PIB. En ese entonces, el PIB equivalía a US$ 36.140 millones y el año pasado US$ 40.305 millones, según el informe de Hacienda.

La deuda es con inversionistas tenedores de bonos del Tesoro, tanto a nivel local como internacional; con organismos financieros internacional, como el BID, Banco Mundial, Fonplata, CAF, entre otros; así como por las inversiones en infraestructura llevadas a cabo en el marco de la Ley N° 5074/2013 o “Llave en mano”, como se lo conoce comúnmente.

De acuerdo con los datos de Hacienda, la deuda pública total de 2021 terminó por debajo de lo proyectado inicialmente, de US$ 13.981 millones, equivalente al 34,9% del PIB, que se dio a conocer en diciembre último durante una evaluación realizada en el Banco Central del Paraguay (BCP).

El resultado obedecería, además del crecimiento económico, a que las finanzas públicas de la administración central, finalmente cerraron con un déficit fiscal de 3,6% y no 4% del PIB como estaba presupuestado en la ley.

Nueva emisión de bonos

Tras terminar el ejercicio fiscal 2021, el Ministerio de Hacienda ya arrancó el año 2022 con una nueva emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500,6 millones.

La operación incluyó US$ 199,6 millones correspondientes a los bonos emitidos por ley de presupuesto vigente para financiar inversiones y otros gastos; más US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas.

Esta última partida de bonos fue canjeada de la siguiente manera: US$ 221 millones para aquellos con vencimiento en 2023 y US$ 79 millones para los que tienen vencimiento en 2022.

Además, luego de esta emisión internacional Hacienda dispone de un remanente de US$ 150,4 millones que serán colocados en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), de acuerdo con un calendario que dará a conocer. En principio, se estaría iniciando este mes, pero de no ser posible pasaría para marzo.