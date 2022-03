Taxistas afirman que se encuentran acogotados por la suba del combustible

Los taxistas ya no saben qué hacer para soportar la implacable suba del combustible, que es verdaderamente insostenible y -según dicen- ya no les deja margen digno de ganancia para seguir trabajando en las calles. Contaron que hace 14 años no modifican su tarifa, pero que ahora se ven acogotados ante esta complicada situación, pues al querer subir sus precios se encuentran con el obstáculo de lo que consideran una “competencia desleal” de las demás plataformas de transporte urbano.