Sin argumentos, Alliana evade responder sobre pagos que involucran a HC y a Erico Galeano

Muy evasivo y recurriendo más bien a atacar verbalmente a los trabajadores de prensa, el diputado Pedro Alliana evadió las consultas de los periodistas sobre las millonarias transacciones en las que están involucrados el jefe del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, y el diputado colorado Erico Galeano.

Alliana señaló que todavía no pudo conversar con el parlamentario Galeano y que “sería importante que pudiera aclarar al pleno” la acusación en su contra.

En cuanto a los rumores que indican que el mismo Galeano pedirá su pérdida de investidura, no confirmó nada, pues dijo que no estuvo en la última reunión de su bancada.

“Tiene cómo justificar”

Al consultársele más a profundidad sobre estos pagos que recibió Horacio Cartes por parte de Erico Galeano y si el expresidente acostumbra a realizar estos intercambios de dinero con los miembros de su movimiento, respondió que Cartes “es accionista de un banco, tiene negocios, créditos, cuentas corrientes, etcétera”.

Añadió que Cartes “tiene cómo justificar” los montos que posee, pues “en su primera declaración jurada ya tenía esos montos sin ser funcionario público”.

Argumentó que supuestamente el dinero del que se habla en las noticias que involucran al diputado Galeano se trata de “una deuda que sacó él a través del banco” de Horacio Cartes.

Sostuvo en todo momento que no se trata de depósitos que recibió Cartes, sino que “fue al revés”.

En este punto empezó a evadir las consultas, comenzando a cuestionar “no será que esta cuestión de la Fiscalía que hoy están presentando y que no quieren tratar... ¿No será una cortina de humo para tapar todo este quilombo del contrabando que afecta al hermano del vicepresidente?”, se preguntó alterado Pedro Alliana, quien pidió “medir a todos con la misma vara”.

“Merece el derecho a la defensa”

Sobre su colega Erico Galeano, enfatizó que “merece el derecho a la defensa, pero todavía no se presentó nada”.

Con respecto a la sesión anterior, en la que los cartistas recibieron tremenda patada y perdieron la presidencia de la Cámara Baja, Alliana dijo que aprobarán el acta de ésta, pero pondrán algunas objeciones que tienen como bancada dentro del documento.

“Nosotros vamos a dejar un precedente de que se sesionó sin tener quorum. A las 09:32, el vicepresidente Ángel Paniagua solicitó que marquen los que estaban presentes y tenían 39 votos. Lo correcto era que tenía que levantarse la sesión, hacer la solicitud y convocar a sesión extraordinaria a las 12:00. Pero bueno, es lo que ellos quisieron hacer, atropellar el reglamento, y que se vean ellos después”, se explayó Alliana.

“Que hagan la sesión de vuelta”

Insistió en que no tenían los números. “Sabían eso e igual continuaron con la sesión, esperaron, pasaron el tiempo reglamentario”, detalló.

Al preguntársele por qué no ingresó él a levantar la sesión, dijo que podía levantarla el vicepresidente, que estaba sentado en la mesa. Reconoció que no se acercó a hacerlo porque “si me sentaba allí iba a dar quorum; yo era el 41″.

Insistió en que la anterior sesión “es irregular; si tienen los números que hagan una sesión de vuelta, pero que hagan bien las cosas. Me duele de gente que todo el día se rasga las vestiduras defendiendo la legalidad y la Constitución decidieron atropellar el reglamento de la Cámara”, expresó.

El diputado colorado y candidato a gobernador de Central por el cartismo, Erico Galeano, transfirió el año pasado a Horacio Cartes más de G. 15.525 millones –US$ 2.250.000– sin que el sistema financiero reportase la operación. Según informe que obra en Fiscalía, Galeano también prestó y depositó una fortuna en la Cooperativa Capiatá. En la declaración jurada que presentó en 2018, omitió varios datos.

La Contraloría General de la República ya inició el proceso de verificación de los datos que constan en la declaración jurada del diputado Erico Galeano.

El ente comenzó la fiscalización del documento luego de que en los últimos días saltaran datos sobre cuentas bancarias, inmuebles y otras pertenencias más que no fueron declaradas.