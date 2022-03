Millonaria transferencia de Erico a Cartes no tuvo reporte de operación

El 12 de marzo del año pasado, el diputado de Honor Colorado y candidato del cartismo a la gobernación de Central Erico Galeano transfirió US$ 2.250.000 (unos 15.525 millones de guaraníes) a Horacio Cartes. Según un informe que obra en el Ministerio Público, ninguna de las entidades que estuvieron envueltas en la operación hicieron un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que correspondía al ser ambos personas políticamente expuestas (PEP).

De acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los “PEP son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes, como ejemplo, jefes de estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel, o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes”. Ante gran volumen de movimiento, los reportes de PEP son obligados.

Pero, este no fue el único movimiento millonario realizado por Galeano. El día que se iniciaba el operativo “A Ultranza Py”, el 22 de febrero pasado, prestó G. 10.000 millones de la cooperativa Capiatá. Ese mismo día también llegó a depositar en su cuenta unos G. 8.604 millones, de acuerdo al reporte.

Galeano también llegó a ofrecer como garantía hipotecaria el predio del Deportivo Capiatá.

G. 3.200 millones en billetes

Al menos doce cuentas bancarias fuera del radar público no son lo único que apunta al diputado Erico Galeano. El operativo “A Ultranza Py” descubrió una propiedad en Altos, en el condominio Aqua Village, que terminó en manos de una organización criminal, pero que inicialmente compró Galeano en febrero de 2013.

Poco más de US$ 210.000 pagó por el lote 7 de la manzana 14 de la citada urbanización; entregó US$ 10.529 dólares inicialmente y el resto pagó en 18 cuotas mensuales de más de US$ 11.000.

Esta operación no figura en el Hechauka de Tributación, y tampoco está registrada en la declaración jurada de bienes presentada en el 2018 cuando juró como nuevo diputado.

En el 2020, el diputado Galeano habría vendido la propiedad a Hugo González Ramos, imputado y quien hoy aparece como un brazo importante de la organización criminal que enviaba cocaína a Europa y África, según el operativo A Ultranza Py.

En el 2020, Galeano comunicó al Banco Continental el deposito de parte del dinero que correspondía a la venta realizada, y la mencionada entidad bancaria hizo un ROS advirtiendo que el entonces ya diputado no había presentado los documentos de la venta. El 9 de noviembre del año pasado, antes que iniciara la temporada veraniega, aparecieron documentos que indican una cesión de la propiedad: el diputado Erico Galeano cedió al hoy imputado Hugo González Ramos los derechos sobre el citado lote.

El monto total de la operación habría sido de 1 millón de dólares.

Del total pagado por González Ramos a Erico Galeano por la residencia en Aqua Village (un millón de dólares, casi 7.000 millones en guaraníes al cambio actual), unos 3.200 millones de guaraníes fueron pagados en efectivo. Los fajos de billetes tenían el distintivo de Fe Cambios, según reportes que obran en la Fiscalía.

Intentamos obtener la versión del diputado Galeano, pero en el número telefónico con terminación 800 en el cual nos atendió días atrás no pudimos localizarlo. Ayer, ya nos atendió otra persona afirmando que ese número no pertenece más al legislador. Algo curioso porque la foto del perfil en WhatsApp pertenece a Galeano.

Igualmente buscamos a los abogados del diputado, pero no tuvimos retorno.

Clan Insfrán y más en Cooperativa

Según informes a los que tuvo acceso nuestro diario, gran parte de los investigados e imputados dentro del operativo “A Ultranza Py” tienen productos contratados con la Cooperativa Capiatá Ltda. Es el caso de varios miembros del investigado clan Insfrán quienes realizan operaciones en la misma entidad donde el diputado cartista Erico Galeano tiene millonarias operaciones de préstamos y depósitos.

El pastor José Alberto Insfrán Galeano, imputado y con orden de captura, por ejemplo, es uno de los que tenía cuenta; también figura la abogada Yolanda Insfrán Galeano, imputada y con orden de captura. Además está Conrado Ramón Insfrán, quien ya fue detenido en la localidad de 25 de Diciembre en un predio que tenía hasta un minizoológico. Los tres son hermanos de Miguel Insfrán, alias “tío Rico”, prófugo y supuesto cabecilla de la red.

La cooperativa registra operaciones financieras de la esposa del imputado Luis Sebriano González, uno de los primeros en ser detenidos dentro del operativo multinacional de Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Europa. Sebriano ya venía siendo investigado desde hace tiempo por la caída de cargamentos de cocaína en Europa: una primera carga de más de 1.300 kilos que cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica, en el puerto de Amberes, mimetizados entre bolsas de harina de soja.

Otra persona que también tendría productos contratados en la Cooperativa Capiatá Ltda es Liz Fabiola Taboada Gamarra, quien también fue una de las primeras en ser detenidas por el operativo “A Ultranza Py”. Taboada Gamarra es esposa del piloto Gilberto Sandoval, otro presunto integrante de la red narco.

En la mira de CGR

La Contraloría General de la República ya inició el proceso de verificación de los datos que constan en la declaración jurada del diputado Erico Galeano.

El ente comenzó la fiscalización del documento luego de que en los últimos días saltaran datos sobre cuentas bancarias, inmuebles y otras pertenencias más que no fueron declaradas.