Asesora de Fiscalía tras polémicos tuits: “¿de qué me acusa?”

La directora de Comunicación de la Fiscalía, Élida Favole, respondió a través de su cuenta de Twitter a los cuestionamientos que ayer, la diputada Celeste Amarilla hizo sobre los tuits en los que reveló que el Ministerio Público sabe quiénes son los narcopolíticos que están en el Congreso y el Gobierno.

La diputada Celeste Amarilla envió este jueves a su escribana para que Favole diga si se refirió a ella o no en sus publicaciones sobre que un narco consiguió una lista de votantes a favor de una legisladora que está apurada en tratar el juicio político.

Ante la escribana, Favole se ratificó en todos sus dichos y manifestó que en sus publicaciones no hizo referencias hacia la diputada y se preguntó el motivo por el cual esta se “tomó por aludida”.

“Voy a compartir lo sigte: Ayer estuve esperando a la señora escribana como debe ser y esta mañana se constituyó. Me he ratificado en mis dichos, y he dejado por escrito la sgte pregunta ¿En qué parte de mis twits publicados le hice referencia o porqué ella se tomó por aludida? (sic)”, escribió.

Conforme relató, también solicitó a la escribana que le explique de qué la acusaba a lo que esta respondió: “no me acusa de nada”. “Por consiguiente, esas interpretaciones son exclusivamente subjetivas”, señaló.

También puntualizó que sus publicaciones en las redes sociales las hace a título personal, en su rol de periodista.

“A la ciudadanía le aclaro, que mis expresiones reflejan no sólo mi fuero interno, sino el de muchos ciudadanos de bien, por toda la realidad nacional que vivimos, realizando mis publicaciones en mi calidad de ciudadana paraguaya, de periodista, en uso de mi libertad de expresión”, acotó.

Ayer, con uno hilo en Twitter, la funcionaria del Ministerio Público desató una gran polémica, al manifestar que un sector estaba creando “una cortina de humo” para destituir a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y atajar procesos abiertos.

Además, dio a entender que el Ministerio Público sabe quiénes son los congresistas que operan con apoyo de narcotraficantes y quiénes financiaron sus campañas con dinero ilícito.

Por sus expresiones, varios diputados acusaron a la comunicadora de coaccionar para evitar el juicio político a Sandra Quiñónez.

