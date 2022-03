Velázquez confirma “aprietes” para evitar juicio político a Quiñónez

Los diputados leales a Sandra Quiñónez -en especial los cartistas- amenazan a sus colegas de Fuerza Republicana a avanzar con las investigaciones que tienen abiertas en el Ministerio Público si es que deciden seguir avanzando con el enjuiciamiento político de la fiscala general. Así lo denunció este lunes el vicepresidente de la República y precandidato colorado a la presidencia por el oficialismo, Hugo Velázquez. (Ver infografía).

El segundo del Ejecutivo indicó en conversación con ABC Cardinal que faltan “cinco a seis votos” en la Cámara Baja para poder avanzar con el proceso de juicio político contra la protegida del expresidente Horacio Cartes. Aseguró que se trata de diputados llanistas y de Diálogo Azul, es decir, leales a Dionisio Amarilla.

Lea más: En “nueva mayoría” hay blancos de apriete para no enjuiciar a Quiñónez

Velázquez aseguró, sin embargo, que la decisión de seguir con el juicio sigue. “Esta es una cuestión que ya se tomó una decisión en Añetete-Fuerza Republicana”, expresó, y manifestó que no está operando en la Cámara Baja para que eso suceda porque los diputados oficialistas no se lo pidieron.

“En la medida que ellos me pidan que me involucre, me voy a involucrar. Yo estoy llevando adelante la decisión asumida”, puntualizó, y agregó que la votación de la mesa directiva el jueves pasado -en donde perdió el cartismo- generó una “expectativa positiva” en relación al juicio político.

Lea más: Ofrecen USD 60.000 para votar en contra del juicio político a Quiñónez, según Celeste Amarilla

Semana clave

Opositores y oficialistas intentarían esta semana tratar y definir el pedido de juicio político contra la fiscal general en puertas de la realización de la convención del PLRA, prevista para este domingo. Dentro de la nueva mayoría siete liberales votarían en contra de las 11 graves causales de enjuiciamiento a Quiñónez.

Lea más: Varios diputados liberales aún no tienen definido apoyar el juicio a Quiñónez

Entre los diputados liberales que estarían en contra del juicio político a la fiscal general se menciona a los llanistas: Édgar Ortíz, Enrique Mineur, María López de las Nieves y Marcelo Salinas. Mientras que de la Bancada “C” del PLRA, se menciona a Carlos Silva, Carlos Noguera y Andrés Rojas Feris.

Quienes tienen procesos abiertos o sospechas son: Esteban Samaniego, Ever Noguera, Miguel Cuevas y Luis Urbieta. Carlos Núñez debería el favor tras ser blanqueado.