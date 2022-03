Buses eléctricos serían una “pata” de la solución, dice transportista

El aumento constante de los precios de los combustibles puso en debate nuevamente la aplicación de los buses eléctricos en Paraguay, teniendo en cuenta que el costo de los hidrocarburos repercute finalmente en el pasaje del transporte público.

El presidente de Cotrapar, Alejandro Zuccolillo, señaló que la actual tarifa técnica con la que operan los buses a combustión es igual a una en la que funcionaría la flota eléctrica, cuya inversión -indicó- es casi tres veces mayor a los colectivos a diésel.

“Llegamos al momento en el cual una tarifa técnica de buses eléctricos sería equivalente a buses importados cero kilómetro. Hay que entender que es una inversión tres veces mayor”, declaró.

Lea más: Lamentan reguladas, pero prefieren sufrir esperando buses antes que cargar combustible

Buses eléctricos, una “pata” de la solución

No obstante, Zuccolillo subrayó que se requiere “encarar la problemática desde todas las aristas”, pues indicó que resulta “inviable” que ingresen a Asunción alrededor de 2 millones de autos por día.

“Esto no va a mejorar por más que se vaya este presidente, se cambien los buses, que vuelvan a operar las empresas pequeñas o que bajen los precios de los hidrocarburos, porque la realidad es que la ciudad va a estar cada vez más poblada y si no encaramos la problemática desde todas las aristas de la movilidad, no vamos a solucionar el problema”, sostuvo.

Lea más: Analizan reemplazar buses movidos a combustión por eléctricos

En ese sentido, subrayó que la implementación de una flota eléctrica para cubrir la demanda del transporte público es solo una “pata” de la solución a la problemática de la movilidad urbana.

Igualmente, comentó que están trabajando en un proyecto de financiación mediante fideicomiso con el Viceministerio de Transporte para poder avanzar hacia el uso de los buses eléctricos, a fin de aprovechar la energía eléctrica que produce el país.

Reguladas de buses

Los usuarios del transporte público denuncian que deben esperar alrededor de 30 minutos para poder abordar un colectivo debido a la poca cantidad que están circulando, por lo que se presume que los empresarios están aplicando una regulada.

Le más: El combustible podría subir a G. 12.000 por litro, tras nuevas sanciones a Rusia

Al respecto, el titular de Cotrapar señaló que las líneas de transporte están operando en toda su capacidad, pero que el problema pasa porque las empresas pequeñas no están operando debido a que les resulta imposible con el precio actual del diésel.

De acuerdo a especialistas, la guerra entre Ucrania y Rusia repercute en el precio del petróleo crudo, por lo que estiman que, en caso de extenderse el conflicto, el combustible en Paraguay podría costar alrededor de G. 12.000 por litro.