Viceministro de Transporte: pasaje no subirá y habrá 50 buses gratuitos para hacer frente a reguladas

“El precio del pasaje no va a subir”, prometió el viceministro de Transporte esta mañana en la conferencia de prensa brindada por el Equipo Económico tras la reunión cuyo tema principal fue la suba del combustible.

Asimismo, recalcó que el precio de la tarifa técnica es el costo real del servicio y el precio del pasaje es “una decisión política”, mientras que el subsidio es una “protección social”. No habló sobre un posible nuevo subsidio a los transportistas, el cual sería la alternativa debido a los pedidos realizados por los empresarios del rubro.

Con respecto a las quejas por las intensas reguladas, que incluso él llegó a negar, esta vez respondió que se encuentran intensificando los controles en distintos horarios para tomar las medidas necesarias.

Para paliar esa necesidad existente, anunció que a partir de esta tarde se volverá a tener un “refuerzo” en los seis troncales principales del transporte público, con buses y camiones de la Armada Nacional que trasladarán gratuitamente a las personas.

Explicó que se sacarán 50 buses que beneficiarán a 3.000 usuarios en hora pico. Los detalles serán brindados a través de las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas.

¿Subsidio para internos de Asunción?

Sobre el subsidio para los internos municipales de Asunción, el viceministro de Transporte indicó que es una decisión de cada intendencia. Agregó que trabajaron con el consejo asesor de tarifas para apoyar a dicha comuna a fin de conocer el precio real de su tarifa técnica.

En cuanto a la posibilidad de que sean incluidos en el sistema de subsidios, el viceministro de Economía, Iván Haas, respondió que están en tratativa pero recordó que este año es muy “desafiante para el fisco. Todos somos conscientes del problema de la sequía en el campo, entonces incluir al municipio de Asunción, como cualquier otro municipio, va a representar un esfuerzo adicional para el fisco ante este escenario desafiante”, contestó.

Haas agregó que por eso están “haciendo bien los números” para decidir si incluyen o no a esas empresas. “Porque sería irresponsable incluir y después no poder incluir, así que esa mesa técnica todavía continúa”, enfatizó y recalcó que “todavía no hay nada cerrado”.