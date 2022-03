Historiador: “Es preocupante” que el ministro de Educación no asuma el stronismo como dictadura

El historiador Herib Caballero señaló que para el Estado paraguayo no hay dudas de que Alfredo Stroessner violó derechos humanos y no fue solo un mandatario “de mano dura”, como se limitó a señalar el ministro de Educación, Ricardo Zárate. En ese sentido, afirmó que es “preocupante” que un secretario del Ejecutivo considere que no es científico lo que se enseña sobre el stronismo.