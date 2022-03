Viceministro de Economía: Así será aplicado el subsidio a combustibles

Primeramente, el viceministro Iván Haas, dijo que inicialmente el impuesto será aplicado solo al Diesel Tipo 3 y la nafta común, sin embargo se podría ampliar a la Nafta 93 octanos, que es la más utilizada después del gasoil. “Si sumamos ambas, estamos llegando aproximadamente al 75% del consumo a nivel país”, manifestó.

Lea más: Fondo de estabilización para combustibles no será financiado por la población en general, según Lichi

“Este fondo va a ser autosostenible en el tiempo. La capitalización inicial es un préstamo de US$ 100 millones. El pedido de autorización al Congreso Nacional está dentro de la Ley que firmó hoy el presidente de la República”, añadió.

Consultado acerca de por qué tendría que endeudarse el país en algo que sera un subsidio, el viceministro de Economía, alegó que, cuando el fondo empieza a recaudar del selectivo, lo van a pagar las mismas personas que hoy van a ser beneficiadas, es decir, los usuarios, a través del impuesto selectivo al consumo.

“En el caso del gasoil Tipo 3, el impuesto estaba en G. 680 por litro, antes de que se toque. Ahora está en G. 430. El día de mañana, cuando el precio del petróleo internacional vuelva a bajar, lo lógico sería que este impuesto vuelva a su estado natural, por encima de eso es que se le va a añadir un adicional, que va a ir única y exclusivamente al fondo. El día que baje el combustible a nivel internacional, de ninguna manera pretendemos que con un aumento del impuesto, vuelva a subir”, indicó.

Lea más: Abdo firma proyecto de subsidio de combustibles y pide al Congreso tratamiento de urgencia

“Con este tipo de herramienta, si hubiéramos empezado el año pasado, ya a cargar con el propio impuesto selectivo al consumo, hoy estaríamos ya con un fondo capitalizado y no habría necesidad de hacer un préstamo. Pero el año pasado no sabíamos que el petróleo iba a llegar a estos niveles. Entonces, se crea el fondo y necesita un capital inicial”, señaló.

¿Por qué no, dinero del PGN?

Haas insistió en que este fondo va a ser de carácter permanente y su utilización va a ser de carácter temporal. Va a estar administrado por el Ministerio de Hacienda, y que tendrá un carácter de fideicomiso, por fuera de las cuentas fiscales. “Va a ser un patrimonio autónomo, administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo. El fideicomitente va a ser el Ministerio de Hacienda”, explicó.

Ante la consulta acerca de por qué no financiar este fondo con el Presupuesto General de la Nación, alegó: “Ya no hay mucha grasa que recortar” en el Presupuesto General de la Nación. Nos encontramos en un año económicamente muy desafiante. Esto va a afectar la recaudación tributaria. Ante ese escenario y con un déficit del 3%, no veo mucho espacio para sacar algo para el fondo”.

Así también, anunció que desde el equipo económico, planean este año sacar un plan de recorte de gastos, en viáticos, combustibles, compra de vehículos, contrataciones porque están visualizando la menor recaudación tributaria.

Será aplicado a los importadores

El viceministro indicó que el impuesto será aplicado a los 15 importadores del país.

“Sobre la cantidad de combustible importado, se le va a otorgar el subsidio a la importadora, de tal manera a que, pueda trasladar ya en esa primera venta, a los emblemas a un precio subsidiado y posteriormente a las estaciones de servicio”, manifestó.

Lea más: Petropar bajará G. 500 la nafta 93 octanos y diésel tipo 3 desde mañana

Ante la consulta acerca de por qué no financiar este fondo con el Presupuesto General de la Nación, alegó: “Ya no hay mucha grasa que recortar” en el Presupuesto General de la Nación. “Nos encontramos en un año económicamente muy desafiante. Esto va a afectar la recaudación tributaria. Ante ese escenario y con un déficit del 3%, no veo mucho espacio para sacar algo para el fondo”, dijo.