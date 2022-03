Padres de familia intentaron cerrar el portón de acceso a una escuela de Ñeembucú

Los manifestantes solicitan que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), revoque la resolución de la escolaridad extendida. Alegan que los niños sufren mucho con largas horas de estadía en la institución, ya que la mayoría viene de otras comunidades distantes a 10 y 15 kilómetros de la casa de estudios.

Toribia Toledo indicó que en una sala de clases hay al menos 40 estudiantes, y consideró que es antipedagógico. “Queremos que las clases vuelvan a ser normales”, exclamó.

Refirió que ya agotaron las instancias correspondientes, enviando notas a la supervisión, pero hasta ahora no recibieron respuestas.

Lea más: Almuerzo escolar es insuficiente para jornadas extendidas

Solicitan al nuevo ministro de educación, que tenga en cuenta el pedido. Muchos niños no asistieron a la escuela, hoy. Intentamos hablar con el supervisor de la zona Ever Arce, pero nos informaron que no se encontraba en el lugar.

Lea más: Historiador: “Es preocupante” que el ministro de Educación no asuma el stronismo como dictadura