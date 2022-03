Petropar reducirá precio de combustibles en G. 1.000 y G. 800 desde el lunes, se levantarían los cortes de ruta

Iván Haas indicó que la nueva propuesta para desactivar los cierres de ruta debido a la suba del precio del combustible, desde el Senado surgió la alternativa de reducir otros G. 500 al precio del diesel común, indicaron que teniendo en cuenta los G. 500 bajados anteriormente, el monto total de la reducción es de G. 1.000.

La información que adelantó Haas, fue confirmada en conferencia de prensa por el titular del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas.

Lea más: Gobierno descarta préstamo para cubrir subsidio de combustibles

Según señaló, la compensación de fondos a Petropar provendrá de varios aportes intergubernamentales que hace la estatal al fisco y cuando estos recursos se acaben podrían utilizarse parte de lo proveniente de los recursos genuinos del Tesoro.

Conforme resaltó, desde el lunes el diésel tipo 3 bajará G. 1.000 y la nafta 93, G. 800. “Las rebajas serán de 500 guaraníes para el Diésel Tipo III y de 300 guaraníes para la Nafta 93 Octanos. Con esto, la disminución de los precios serán de 1.000 y 800 guaraníes”; dijo.

Llamosas reiteró que fue propuesta del Senado excluir a los emblemas privados de este proyecto y anunció que están analizando alternativas para que estas empresas también reduzcan sus precios, tal vez no en la misma proporción que Petropar, pero si en porcentajes considerables.

En otro punto, comentó que no se manejan alternativas de crear nuevos impuestos para compensar las reducciones en los precios de los combustibles y que si se podrían utilizar recursos provenientes del ISC de algunos productos.

Sobre los cierres y bloqueos de rutas dijo: “hemos compartido con la mayoría de los gremios y en general están de acuerdo. Los cierres y paros van a levantarse, estamos en comunicación con estos sectores” .

Medida podría durar cuatro meses, dicen desde Petropar

Por su parte, Denis Lichi, de Petropar, comentó que esta medida durará hasta que tengan disponible stock. “Lo que tenemos va a durar de acuerdo al consumo, pueden ser 4 meses, dos meses, pero ya estamos esperando una cantidad importante en abril” , acotó.

Igualmente, mencionó que estas reducciones se sostendrían al menos hasta el 16 de abril, como se acordó en principio. También dijo que considerarán los precios internacionales para seguir ajustando los precios locales.

Lea más: Estas son las 15 empresas importadoras de combustibles en Paraguay

Lichi también dijo que con estas reducciones “Petropar empata” y que está vendiendo sus productos a precio de costo. Reiteró que con el compromiso del Congreso de aprobar la ley y de que las pérdidas serán compensadas, realizaron el anunció de las rebajas.

A su vez, el ministro del Interior, Federico González, indicó que las medidas anunciadas ya fueron presentadas a los manifestantes y que esperan que cesen los bloqueos de rutas. “El diálogo está abierto con todos los gremios, confiamos que ellos no van a cerrar las rutas, si no, la Policía usará fuerza pública”, afirmó.

No cerrarán las rutas, pero estarán en “vigilia”

Ángel Zaracho, líder de la Federación de Camioneros de Paraguay, señaló que están de acuerdo con la reducción del precio del combustible de Petropar, comentó que no realizarán cierres de ruta este fin de semana, pero permanecerán al costado de las vías en “vigilia”, hasta que se oficialice dicha reducción.

“Nos parece correcta la baja de G. 1000 por litro por parte de Petropar, pero queremos aclarar que el paro no se levanta hasta que tengamos la ley totalmente aprobada y que el presidente firme esa ley. Vamos a esperar hasta la promulgación para levantar el paro. Seguimos en vigilia permanente y hasta que no tengamos los documentos en mano no vamos a irnos a nuestras casas”, señaló.

Lea más: Camioneros esperan ley que concrete nuevo acuerdo y piden a sus compañeros que ya no bloqueen rutas

“Creemos que es el camino para que Petropar, de aquí a 40 días, pueda tener un stock suficiente y pueda empezar a regular el mercado. El presidente del Senado se comprometió a que ambas leyes salgan inmediatamente y eso va a hacer que Petropar pueda salir a competir en mejores condiciones”, indicó.

Por otro lado, Zaracho dijo que la otra medida es la de liberar a Petropar de tener que pedir declaración jurada para comprar combustible. “El Gobierno va a liberar la atadura que tiene Petropar para que este pueda comprar libremente de otros países sin necesitar de intermediarios”, explicó.

“La Federación ruega, exige, que no cierren las rutas este fin de semana, pero vamos montar guardia al costado de las vías”, anunció.