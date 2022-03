Sindicalistas de Petropar piden que el Estado vuelva a regular el precio del combustible

El consejo intersindical de Petropar se reunió esta mañana con varios senadores de diferentes bancadas, exigiendo que no se apruebe el proyecto de préstamo para subsidiar el combustible.

“Somos seis sindicatos de Troche, Villa Elisa, oficina central... Estamos unidos y vinimos a hablar con la bancada del Frente Guasu. Metimos una nota dirigida al presidente de la República en la que pedimos que el Estado paraguayo regule de nuevo, a través de Petropar, una parte del combustible, como se hacía anteriormente”, manifestó Gerardo Parodi, del Sindicato de Trabajadores de Petropar (Sitrappar).

“Petropar hoy no puede ser tan competitivo ahora porque hay una ley de declaración jurada que indica que Petropar no puede salir directamente a ir a comprarle, por ejemplo, a Bolivia, porque IPFB no va a traer declaración jurada para venderte 10 o 15 millones de litros de gasolina. Y si se saca esta ley, Petropar va a tener las herramientas para poder ir a traer directamente de las refinerías, entonces eso se va a ver reflejado en los precios reales y la ciudadanía va a ser la beneficiada”, señaló.

En contra del endeudamiento

Los sindicalistas reconfirmaron estar en desacuerdo con un nuevo posible endeudamiento de Petropar y solicitaron apoyo a los congresistas para evitarlo.

“Cuando se dijo que Petropar iba a solventar todos estos gastos, nosotros dijimos que no, porque con esta mala política, con la que se trajo combustible de otros países, hoy Petropar tiene una deuda de casi US$ 300 millones y nosotros ya no vamos a permitir eso. Después nos explicaron que esto va a salir de un fondo, no nos queda muy claro, pero nos aseguraron que no va a salir de Petropar”, dijo Parodi.

Reafirmaron su posición acerca de estar en contra de endeudamiento con el proyecto que va a presentar el Ejecutivo hoy a las 10:00.

Mientras tanto, en la calle continúan los cierres de ruta por parte de trabajadores de varios sectores que no están de acuerdo con la suba del precio del combustible ni con el proyecto para subsidiarlo.