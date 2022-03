PLRA: “Después de la convención, Hugo Fleitas se ubica como figura a la Presidencia ”, dice Florentín

“Para mucha gente fue una sorpresa, porque siempre se creyó que Efraín Alegre es la única figura del partido. El resultado de la convención fue que mostró que hay una fuerza interesante que hoy está apostando a otras figuras para la Presidencia de la República”, manifestó hoy el senador liberal Amado Florentín.

Ante la consulta acerca de si es cierto que el retiro de los efrainistas dejó sin quorum realmente la convención, Florentín, sostuvo: “Ninguna posibilidad de que la convención se haya quedado sin quorum. El estatuto es bien claro que el quorum legal de la convención es la mitad más uno de los convencionales habilitados y para continuar con las deliberaciones también es la mitad más uno. En ningún momento existió esa irregularidad. Generalmente los que pierden o los que se encuentran en minoría son los que buscan la vuelta”.

Tras los incidentes ocurridos durante la convención del PLRA, el senador afirma que el quedó mejor posicionado es el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas.

“Para nosotros, el que se ubica como una figura importante en la carrera presidencial, después de la convención, es el doctor Hugo Fleitas, gobernador de nuestro departamento”, afirmó.

“Con Efraín no se puede disentir”

El senador habló también acerca de las diferencias fuertes que supuestamente existen entre Efraín Alegre y los demás miembros del partido. Sobre su opinión acerca de si existió o no voto castigo para él en la convención, indicó: “Vamos a ser sinceros, muchos no comparten el esquema de trato que le dan Efraín y su equipo a líderes nacionales y departamentales. Con Efraín no se puede disentir; podés coincidir en un 90%, pero en un 10% opinás diferente y ya sos cartista. Eso también marca la línea de muchos dirigentes”.

Florentín definió a su equipo como un equipo independiente que siempre apoyó a Efraín, pero que ahora votó por Hugo Fleitas.

Consultado sobre si podría marcar un cambio en la línea política del partido acerca de ser opositor al cartismo, manifestó: “Creemos que no es necesario ser cartistas ni abdistas, sino marcar nuestra propia hoja de ruta para que aquel candidato que se imponga en la interna de la concertación sea el presidente del Paraguay”.