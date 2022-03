Ciberseguridad en Itaipú: uno de los grandes desafíos que enfrentará la entidad binacional

El simposio se realizó la última semana con el apoyo de Itaipú y contó con la participación del nuevo director técnico ejecutivo de la binacional, David Krug, del superintendente de Ingeniería, Bruno Marins Fontes, del jefe de supervisión y Automatización digital de la CTG Eletrosul, de Pablo Humeres Flores, del jefe técnico de Cigré-Brasil, Tony Patriota, así como de Dorel Soares Ramos, del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sao Paulo.

El director técnico ejecutivo de la entidad paraguayo/brasieña apuntó que “el gran dilema del sistema eléctrico es seguir las nuevas tecnologías en la búsqueda constante de ganancias de eficiencia, pero teniendo cuidado con los nuevos sistemas de ciberseguridad que traen estas tecnologías”.

Está prevista

A su turno, el superintendente Fontes explicó que la atención a la ciberseguridad está en el diseño del proyecto de actualización tecnológica de Itaipú. “Este cuidado existe en la empresa desde que se lanzó el sistema Scada en 2002; pero ahora, con este salto tecnológico, la preocupación es aún mayor”, explicó.

El viernes 11 de este mes, la entidad binacional firmó el contrato correspondiente al Objeto 1 del Plan de Actualización Técnológica (PAT) de la hidroeléctrica con el Consorcio de Modernización de la Itaipú (CMI) por US$ 649.249.958, con un plazo de ejecución de siete años. Para la realización de todo el proyecto prevén un plazo de 14 años.

Lotes

El PAT, según la información oficial incluye “cuatro objetos”, los que a su vez se dividen en “lotes”.

El “lote 1″, el más importante, incopora la actualización de la central, que se ramifica del modo siguiente: Lote 1. materiales y equipos principales (que serán suministrados por fabricantes), hecho que explica la abrumadora participación de empresas y consorcios establecidos en Brasil. El valor de este contrato supera los US$ 400 millones.

Lotes 2: Materiales y equipos para servicios auxiliares, con un valor de US$ 55 millones, con participación de empresas o grupos establecidos e nuestro país. Lote 3: Servicio de Montaje y desmontaje de equipos y sistemas de los lotes 1 y 2, con la intervención de empresas establecidas en nuestro país, su valor ronda los US$ 180 millones. El objeto 2: incluye las estructuras de apoyo y su costo supera los US$ 20 millones.