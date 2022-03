Emitir bonos es una de las opciones que estudia la ANDE para financiar obras, pero es incipiente, dicen

La empresa eléctrica estatal no descarta la opción de recurrir al mercado bursátil para solventar el elevado costo de su “Plan Maestro”, según de desprende de la entrevista que tuvo por la mañana con una radioemisora capitalina.

Félix Sosa, en la charla de referencia, habló de la posibilidad de emitir bonos con el fin de complementar los fondos que recauda por la vía de los préstamos, créditos, o de contrapartida, etc. para financiar tramos del plan de referencia.

Incipiente

Con la intención de complementar la información, preguntamos al Ing. Sosa acerca del plazo del proyecto de emisión, si qué montos barajan, en qué mercados colocarían los papeles, si en el paraguayo o en el extranjero o en los dos. Su respuesta no se hizo esperar y la más clara que estudian esa opción, pero que todo se encuentra en una fase muy incipiente aún.

Agregó que la materia sería parte de un estudio más amplio del perfil financiero que la empresa eléctrica estatal y que la asignatura “emisión de bonos” es apenas una parte del mismo.

Añadió que el estudio, que tiene como un componente más a la opción “emisión de bonos”, contaría con un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero aclaró que ese contrato aún no fue firmado.

Plan Maestro de Obras

Preguntado sobre el costo total del Plan cuya financiación debe la ANDE gestionar, Sosa, en respuesta, vía whats app, envió un gráfico que se titula Plan de Obras, período 2021/2025, cuyo costo es de US$ 2.275 millones - el horizonte de este plan se extiende hasta el 2040- inclusive, monto que, a su vez, se distribuye del modo siguiente: transmisión, US$ 1.248 millones, distribución, US$ 883 millones, generación, US$ 145 millones.

En el sector de las líneas de transmisión destacó que la segunda línea de 500 mil voltios entre la Subestación de Margen Derecha de Itaipú y la subestación de Villa Hayes, cuyo correspondiente contrato de financiación, por US$ 260 millones, ya fue firmado, se consigna en el gráfico mencionado.

Del material informativo que remitió el Ing. Sosa se extrae también la información que en el quinquenio en curso se encuentra en proceso de gestión US$ 156 millones para solventar los costos de obras de transmisión subterráneas y en programas de transmisión y suministro de energía. De los US$ 156 millones US$ 30 provendrán de Taiwan y y US$ 126 del KfW de Alemania y del Fondo Financiero de la Cuenca del Plata.

Entre las obras que consigna el gráfico, incluimos solo las más costosas por razones de espacio son: “obras en andamiento de la gerencia técnica, por US$ 301 millones (CAF/BID/BEI/OFID). Materiales para distribución y obras de distribución, por US$ 303 millones, a cargo de Itaipú.

Obras de distribución, SGIDE y subestaciones móviles, por US$ 250 millones (CAFVI). Además, obras que serán financiadas mediante la ley 6324, por US$ 216 millones (financiamiento proveedor), etc.