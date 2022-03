Más del 56% de la deuda es con bonos

La colocación de bonos adquirió en los últimos años una mayor relevancia en el endeudamiento público de nuestro país, dejando en un segundo plano a las contraídas mediante los préstamos de organismos financieros internacionales.

El informe de Hacienda señala que enero la deuda pública total se situó en US$ 13.805,9 millones, lo que implica un aumento US$ 174,6 millones con respecto al cierre del ejercicio 2021 y representa 32,7% del PIB.

El referido monto total se clasifica de la siguiente manera: bonos por US$ 7.804 millones, que equivale al 56,5% del total; préstamos por US$ 5.593,6 millones, 40,5%; y vía Ley N° 5074/2013 o “Llave en mano”, US$ 408,2 millones.

El uso de bonos llevó a un proceso acelerado de endeudamiento público desde 2013, con la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, que generó las críticas de los economistas locales y el pedido de ponerle un freno, lo que no se dio hasta ahora.

Solo en lo que respecta a bonos soberanos, están en circulación en el mercado internacional más de US$ 6.000 millones colocados en los últimos diez años, fondos obtenidos para financiar gastos de capital o inversiones y para “bicicletear” los vencimientos de la deuda pública.

Colocaciones en 2022

Este año 2022 empezó con una colocación de bonos soberanos por un monto total de US$ 500,6 millones, operación que incluyó US$ 199,6 millones autorizados por ley de presupuesto para financiar inversiones y otros gastos; más US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas.

Esta última partida se canjeó de la siguiente manera: US$ 221 millones para aquellos con vencimiento en 2023 y US$ 79 millones para los que tienen vencimiento en 2026.

Con respecto a los bonos internos, luego de dos subastas realizadas a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), lo adjudicado estuvo muy por debajo de la oferta puesta a consideración de los inversionistas. A Hacienda le queda aún por colocar en el mercado doméstico poco más de US$ 145 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, desde 2018 a enero de 2022, la deuda pública total aumentó US$ 5,765 millones.