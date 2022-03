La estabilidad demostró ser un buen escudo contra la crisis, sostienen

En medio de la crisis que sacudió al mundo con la pandemia del covid-19 y otras que acontecieron a través del tiempo, nuestro país contó con las herramientas para reaccionar oportunamente y hacer frente a estos desafíos, producto de años de esfuerzo en velar por la estabilidad monetaria, destacó en entrevista José Cantero, por lo que instó a centrar los esfuerzos en preservar esos fundamentos de caras al futuro (moneda estable, baja inflación, buenas reservas, sistema financiero sólido).

Lea más: Volver al equilibrio macro y fiscal es el principal desafío

Añadió que a lo largo de estos 70 años, desde su creación, el Banco Central del Paraguay ha puesto un gran enfoque en consolidar la estabilidad monetaria y bancaria que ha servido de escudo protector ante los choques externos y de cimiento para capitalizar las oportunidades económicas.

Según Cantero, el ascenso que ha experimentado nuestra economía en las últimas décadas se debe, en gran parte, a que somos un país más previsible.

En ese sentido mencionó que es preciso preservar los aspectos más valiosos que han servido de cimiento para consolidar la estabilidad.

Lea más: BCP celebra sus 61 años

No salir de la línea

Cantero considera como uno de los puntos esenciales para consolidar estabilidad, en especial en estos tiempos de persistentes choques económicos externos, es no desmantelar la coraza protectora por medio de medidas que aparentan socialmente benevolentes, pero que, a la corta o la larga, terminan generando un daño económico y social irreparable (fijación de precios, de tasas, etc.). Es decir, no debemos ir a contramano de la cordura macroeconómica.

Lo segundo que mencionó es seguir fortaleciendo ese escudo por medio de más reformas, como las que permitan mayor inclusión financiera, mayor digitalización, mayor profundidad del sistema financiero y mayor autonomía de la política monetaria y financiera.

Y por último, indicó que es necesario que nuestro país avance hacia reformas y procesos de fortalecimiento institucional más allá de la dimensión monetaria, financiera y fiscal. “Un clúster amplio de fortaleza institucional será muy beneficioso para nuestro país, y a la vez nos permitirá afrontar los enormes desafíos que esta década ya está exhibiendo”, dijo finalmente.

Antecedentes de su creación

De acuerdo con los antecedentes, el Banco Central del Paraguay (BCP) tuvo sus inicios con la creación del Banco del Paraguay en setiembre de 1944, que vino a transformar el concepto de la banca, con leyes de control de cambios y de reforma monetaria, y la promulgación de la ley de bancos. Su propósito era organizar sobre bases modernas la administración de la moneda y las actividades bancarias del Estado.

Ya en 1945 el Paraguay se adhirió al Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que se obligó a definir el carácter de la moneda en términos de oro. Ante la multiplicidad de funciones y la creciente complejidad de las relaciones económicas internacionales, el Gobierno preparó un anteproyecto de Carta Orgánica del Banco Central, en 1951.

Durante la presidencia del Dr. Federico Chaves se realizó la separación jurídica, administrativa y financiera del Banco del Paraguay y se determinó la creación del Banco Central del Paraguay (BCP), por Decreto-Ley N° 12045 del 25 de marzo de 1952. Fue su primer presidente el Dr. Juan Ramón Chaves e inició sus operaciones el 1 de julio de 1952. Por el mismo decreto se autorizó a este organismo a emitir billetes de 1, 5, 10, 100, 500 y 1.000 guaraníes.

Correspondían al Banco Central determinar la política monetaria, crediticia y cambiaria de la Nación; las operaciones de emisión, redescuento, compraventa de divisas y monedas extranjeras. Se reafirma el guaraní como signo monetario y se dispone que solo el BCP podrá emitir billetes y monedas en todo el país. El 29 de junio de 1995 el Congreso promulga la Ley Nº 489 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, que tuvo una actualización en el 2018 con la Ley 6164/18.

Actividades previstas por el aniversario

¡Nuestro 70° Aniversario lo celebramos con la ciudadanía! Participá del conversatorio "BCP 70 Años. Una conquista de la sociedad", como homenaje a la trayectoria institucional en pos de una economía sólida y estable.



25 | mar | 2022

10:00 h.

Acceso libre.



¡Te esperamos! pic.twitter.com/wKxCEcsgwZ — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) March 18, 2022

Entre las actividades previstas figuran una conferencia magistral el viernes 25 de marzo a las 10:00 en el Instituto del BCP. “BCP 70 años de una conquista de la sociedad” donde participarán extitulares de la banca matriz como Germán Rojas, Jorge Corvalán y su actual presidente José Cantero. La agenda también incluye exposiciones de un mural de Koki Ruiz en el museo del BCP, un concierto Revista Musical en el gran teatro José Asunción Flores, todos estos eventos de participación libre y gratuita.