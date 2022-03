Patria Querida plantea exonerar temporalmente el IVA a los productos de la canasta básica

“En momentos en los que la suba de combustibles y la situación internacional amenazan con aumentos de precios de otros productos debido a la dificultad del transporte, se impone actuar con firmeza para la protección de grupos sensibles”, señala en una parte la justificación del proyecto de ley que presentó la bancada del PQ en la Cámara de Diputados.

Lea más: Conasam se reunirá la próxima semana para estudiar posible aumento de salario mínimo

La propuesta legislativa establece la disminución del IVA al cero por ciento (0%), de los valores de la canasta básica de consumo. De sancionarse y promulgarse, la enajenación e importación de productos como arroz, fideos, aceite vegetal, yerba mate, leche, huevos, harina y sal yodada, dejarán de pagar el 5% del IVA.

Lea más: BCP revisará en abril su perspectiva de inflación

Igual suerte correrá la enajenación e importación de todos los productos agrícolas, hortícolas y frutícolas, que formen parte de la cesta básica de alimentos. “La reducción temporal del IVA, con relación a productos de la canasta básica, permitirá paliar, al menos temporalmente, el pesar de varios sectores de la población que no pueden llegar, debido a las políticas del gobierno que no se ocupan de ellos, a cubrir sus necesidades básicas”, expresa.

Lea más: IVA: diputados aprueban proyecto de ley que permite deducir compras de supermercados

Agrega que la alimentación y la salud son derechos fundamentales que no pueden estar limitados solo a ciertos sectores, aunque reconoce que no existen fórmulas mágicas para mejorar el nivel de vida de la población. No obstante, en el proyecto también se deja sentado que “la desigualdad no es una cuestión de suerte u oportunidad y que la misma puede ser corregida mediante políticas de reformas”. La propuesta está firmada por los tres diputados de PQ: Sebastián Villarejo, Rocío Vallejo y Sebastián García.