Síndrome de Down: Por qué hoy es el día de usar medias diferentes

Usar el par de medias de diferentes colores es una iniciativa para visibilizar la inclusión de las personas con Síndrome de Down. Simboliza que las personas que no son iguales pueden estar juntas.

“Personalmente me parece divertida la campaña y me sumo a todas las iniciativas que sirvan para difundir y hablar del tema”, dice la Dra. Marta Ascurra, especialista en genética y autora del libro “Bienvenido bebé con Síndrome de Down” (2002).

-¿Cuál es la causa de este síndrome?

-El Síndrome de Down, es una patología de origen genético, en la que existe una alteración en el número de cromosomas. Las personas con Síndrome de Down, tienen 47 cromosomas, en lugar de 46. Siendo el cromosoma del par 21, el que se encuentra por triplicado.

-¿Cuáles son las maneras de saber si un bebé en camino tiene Síndrome de Down?

-Existen diversos estudios que permiten el diagnóstico prenatal del Síndrome de Down. Los no invasivos, no son de diagnóstico, pero permiten la sospecha, en este grupo tenemos a las ecografías y los estudios bioquímicos en sangre materna. Los estudios de diagnósticos, son los invasivos, que a su vez pueden ser el estudio del líquido amniótico o de sangre fetal.

Uno de cada 500 a 700 embarazos es de un feto con Síndrome de de Down

-¿Cual es la prevalencia de este síndrome en nuestro país?

-Se estima de 1 por cada 500 a 700 embarazos, siendo uno de los defectos congénitos más frecuentemente reportados en el Registro Nacional de Defectos Congénitos del Paraguay.

-¿Cuál es el promedio de expectativa de vida de las personas con Síndrome de Down?

-La expectativa de vida ha mejorado notablemente gracias a los adelantos de la medicina y es de 60 años. Cada vez son las personas con Síndrome de Down, operadas por alguna malformación interna como cardiopatías, con muy buena evolución.

-¿Cuáles son los problemas de salud física más frecuentes a los que están expuestas las personas con Síndrome de Down?

-Aproximadamente un tercio de las personas con Síndrome de Down, pueden tener malformaciones que apeligren su vida. Siendo la principal la cardiopatía, seguida de las anormalidades del estómago. El sistema inmunológico puede no estar bien desarrollado, haciéndolo susceptible a las infecciones y también a nivel endocrinológico, podemos encontrar una frecuencia aumentada de hipotiroidismo en esta población. El control pediátrico mensual es fundamental para la identificación de estos y otros problemas que pudieran aparecer.

-¿Cómo se puede estimular a las personas con Síndrome de Down para tener una vida social activa?

-En primer lugar, debemos trabajar con los padres, para que los integren, los acepten y de ahí, comprendan que un niño con Síndrome de Down tiene todas las capacidades para participar de una vida social activa.

Estimulación precoz para la daptación de personas con Síndrome de Down

-¿Cuál es la clave?

-La estimulación precoz es una actividad fundamental para el desarrollo de todo el potencial de nuestro niño con Síndrome de Down, esta le ayudará a mejorar su capacidad cognitiva y de adaptación, lo que luego se traducirá en una buena comunicación con su entorno familiar, escolar y laboral.

-Actualmente, las personas con Síndrome de Down tienen mayores oportunidades tanto de acceso a la salud como de desarrollar actividades cotidianas como ir a estudiar y trabajar.

En mi opinión personal, si actualmente hemos cambiado, crecido como sociedad, brindando mayor oportunidad a todas las personas, entre ellas las personas con Síndrome de Down.