“Hoy nos vengamos”, declaró Bachi Núñez

Luego de la sesión en Diputados en que el bloque libero-abdo-cartista salvó a la fiscala Sandra Quiñónez del juicio político, el diputado Basilio “Bachi” Núñez dejó en claro una vez más la manera en que se manejan los temas.

El diputado dijo que hoy no permitieron el debate porque en la sesión anterior supuestamente la oposición no les dejó hablar. “Probablemente fue una moneda de cambio. La vez pasada no nos permitieron y se retiraron, entonces hoy le cobramos, nos vengamos. Es una estrategia parlamentaria”, alegó.

Sobre las supuestas “monedas de cambio” que se manejaron hoy para lograr archivar el juicio político, Núñez negó que existieran y se refirió directamente a la diputada Kattya González.

Lea más: Diputados archivan el juicio político a Sandra Quiñónez

“Hace 10 días le vi a Kattya presentando el libelo con la gente que hoy acusa. Creemos que en la Cámara de Diputados, los votos son coyunturales. Mientras otros festejaban en algún momento la nueva mayoría, acá en la Cámara hoy se nota una realidad distinta, esto es cambiante. La mayoría nunca lo tuvo un grupo, sino una bancada disciplinada, que en algunas oportunidades cuando estudiamos en la bancada que no beneficia al país, entonces votamos con la bancada opositora. Cuando creemos en el proyecto país presentado por el presidente de la República, o a través de sus ministros, votamos con los de Añetete y 25 hacen mayoría hacia donde se van”, dijo.

Específicamente sobre la posibilidad de limpiar el caso del diputado Erico Galeano, investigado por presunto lavado de dinero y otros hechos punibles, evitando la pérdida de investidura, señaló: “Hay un sector que quiere escuchar eso, pero no es así, porque se tiene que plantear pérdida de investidura si en la Constitución Nacional dice ‘uso indebido de influencias’, y ¿dónde está el uso indebido de influencias?”, alegó.

Lea más: Cuestionados diputados oficialistas darían impunidad a fiscal Quiñónez

Finalmente, dijo que personalmente no está de acuerdo con el préstamo para la disminución del precio del combustible. “Deberíamos debatirlo en bancada. Para mí, tiene que ser una reasignación de los préstamos vigentes”, afirmó.