Subsidio temporal a combustibles es el “mal menos peor”, dice viceministro de Comercio

El Gobierno reflotó ayer el proyecto para hacer un préstamo de US$ 100 millones de CAF para subsidiar los combustibles a 15 importadoras. El viceministro Mancuello sostuvo este martes en conversación con ABC Cardinal que la medida es “el mal menos peor” que se puede tomar en este momento para bajar el precio de los combustibles al subsidiarlos solo temporalmente y a través de un fondo que debería, con el tiempo, regenerar el dinero dentro de él.

“Ayer tuvimos reuniones con los senadores, con los referentes de todas las bancadas y con los referentes del sector privado. Al consenso al que se llegó es que no es justo que se tengan precios diferenciados, por lo de precios del diésel, la nafta 93 y la nafta 88. Eso no da abasto porque Petropar no da abasto, solo tiene el 14% de la demanda. En el país hay unas 2.500 estaciones de servicio y apenas 226 son de Petropar. Hay como 2.300 que hoy no venden a los precios que la ciudadanía reclama”, expresó el viceministro de Comercio.

Lea más: Vuelven a proyecto inicial y quieren subsidiar combustibles a privados

Este subsidio permitirá que el precio del diésel común, las naftas bajen y se usen las infraestructuras de todos los emblemas privados. “Es decir, el sector privado va a verse involucrado y se va a subsidiar en el momento de la importación para que equivalga a que la nafta sea más barata, pero también porque es mucho más fácil controlar cuando llegue el combustible y se haga el despacho”, añadió Mancuello.

Lea más: Petropar reducirá precio de combustibles en G. 1.000 y G. 800 desde el lunes, se levantarían los cortes de ruta

Peligro de subsidio

La autoridad del MIC explicó que Petropar no puede volver a fijar el precio del diésel porque la experiencia, cuando lo hizo entre los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, fue negativa. “Petropar dio combustible a precio subsidiado y eso generó una enorme deuda con PDVSA (…) Creemos que es riesgoso depender de una institución”, aseguró.

Lea más: Estas son las 15 empresas importadoras de combustibles en Paraguay

Se restringirá venta a vehículos con chapas extranjeras

“Podemos tener hasta G. 1.480 más de diferencia de diésel más barato que en Brasil, por ejemplo, y los vehículos con chapa extranjera van a tener un límite de carga”, explicó el viceministro hoy y finalizó: “Creemos que si lo cuidamos (al fondo de compensación) entre todos, es lo menos peor de la situación que nos encontramos”.

Ayer, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, afirmó que este subsidio a Petropar y los privados será “temporal” y que mensualmente se requerirá de US$ 35 millones si se incluye a los importadores privados, atendiendo al volumen de combustible que se demanda mensualmente en el país, teniendo en cuenta que lo que se pretende es reducir los precios en G. 1.000 el diésel tipo III y la nafta 93 en todos los servicentros.