Invasión a Estación del Ferrocarril fue ejecutada por presuntos “activistas políticos”, asegura titular de Fepasa

La Estación Central del Ferrocarril de Asunción, ubicada al costado de la Plaza Uruguaya, donde están asentados campesinos que llegaron para movilizarse en la Capital, fue enrejada para evitar nuevas ocupaciones, pero ayer, luego de la intensa tormenta registrada, fue “invadida” por labriegos quienes supuestamente rompieron los portones e ingresaron al andén del local, según había denunciado este martes el titular de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez.

En conversación con ABC Cardinal, Ramírez indicó que en principio denunció que la presunta invasión fue ejecutada por los campesinos, pero que, tras revisar el circuito cerrado de la estación, se percató de que se rompieron los portones antes de que se registren las precipitaciones.

Afirmó que la invasión de dicho patrimonio fue ejecutada por presuntos “activistas políticos”, ya que -de acuerdo a las imágenes- se observa que la masa de campesinos ingresó a la estación una vez que los portones ya estaban tirados y cuando recién se empezaba a registrar la tormenta.

“En la cámara se aprecia los que rompieron el portón; por sus vestimentas y banderas, probablemente ni siquiera eran campesinos. Esta es una cuestión política. En el momento, estábamos rodeados de campesinos y eso fue lo que se pensó, pero después se vio en las cámaras que no había mujeres ni niños”, sostuvo. Acotó que los niños y mujeres que están ocupando el andén del ferrocarril de Asunción llegaron en vehículos “quien sabe de dónde”.

“No nos pidieron para entrar”

Tras la denuncia del titular de Fepasa sobre la supuesta invasión de campesinos, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), cuyos miembros están instalados en la plaza Uruguaya junto a los de la Federación Nacional Campesina (FNC), emitió un comunicado en el que repudió a Ramírez por “omisión de auxilio” al ordenar el cierre del local, pese a los pedidos del sector para que ingresen a refugiarse.

Ramírez manifestó que dicha “narrativa” es errada debido a que su intención con la denuncia solamente fue custodiar el patrimonio nacional: la Estación Central del Ferrocarril. Afirmó, asimismo, que una vez que observaron la presencia de niños y mujeres, se cedió ante la ocupación por una cuestión “humana”.

También indicó que cerraron los portones antes de que se registren las lluvias una vez concluida la jornada laboral y negó que se haya solicitado -antes o durante la tormenta- el uso del local como refugio. “A nosotros no nos pidieron nunca entrar, sino que fueron a romper”, expresó.

Igualmente, remarcó que dicho comunicado tiene un trasfondo político. “El comunicado está plagado de mentiras y ofensas personales. Ahí se ve que hay una intencionalidad política detrás. Se ve a personas que no tienen aspecto de campesinos y rompieron un patrimonio del Estado”, subrayó.

Más de 150 campesinos

El presidente de Ferrocarriles del Paraguay comentó que son entre 100 y 150 campesinos que están instalados en la Estación Central.

Afirmó, asimismo, que no pueden desalojarlos debido a que no cuentan con un personal de seguridad capacitado para el efecto y porque “la Policía no se anima a tocarles”.

Agregó que, considerando la situación en que se encuentran los menores, ya solicitaron la intervención del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

En otro momento, el titular de Fepasa refirió que hasta el momento no pudieron hacer un recuento de los perjuicios ocasionados tras la invasión. Igualmente, comentó que ya se dispuso la custodia del museo que está instalado en el local.