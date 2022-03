Juez dicta prisión para supuesto asesino de mecánico polaco

El ahora procesado Bernardo Soria Lugo, alias Michi’ito, fue detenido en San Lorenzo, este miércoles de tarde, durante un allanamiento encabezado por el agente fiscal Julio Ortiz. Esto en el marco de la investigación del homicidio del mecánico Miguel Rajczakowskij Novarchuk.

Soria Lugo se presentó ayer en la unidad fiscal para su audiencia indagatoria que, al final no se pudo concretar debido a que no tenía abogado y, que el defensor público asignado para su defensa no pudo asistirlo porque se encontraba en juicio oral y público, informó el fiscal a ABC.

Sin embargo, el fiscal Ortiz remitió a Soria Lugo hasta el juzgado penal de garantías de Gustavo Ramón Bóveda Romero para su audiencia de imposición de medidas. El Juez dispuso durante la misma la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el sospechoso de homicidio.

El representante del Ministerio Público agregó que Soria fue citado otra vez para su audiencia indagatoria a realizarse el lunes 28 de marzo a las 8:30.

Presunto homicida cambiaba de escondite

De acuerdo con datos proporcionados por el agente fiscal, Bernardo Soria Lugo pudo ser ubicado y detenido en la casa de su exesposa, de donde intentó escapar trepando la muralla y refugiándose en otro domicilio.

En la oportunidad, el fiscal expuso que Bernardo Soria cambiaba de ubicación constantemente, por lo que tardaron en ubicarlo.

Es ante esta situación que, tras tener certeza sobre su ubicación solicitó una orden de allanamiento, diligencia a la que se dio cumplimiento y culminó con la captura del objetivo.

Caso cerrado para el fiscal

En el marco de la investigación está imputado por homicidio doloso y robo agravado Bernardo Soria Lugo, así como Fernando Rubén Domínguez Paiva, chofer de plataforma, quien según la Fiscalía transportó a Soria Lugo, Luis Javier Galeano, quien actuó con arma blanca, y Domingo Agustín Diana Pereira, quien había ingresado al taller con arma de fuego.

Fernando Domínguez, Luis Galeano y Domingo Diana, se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras que Daniel Tarcidio Cáceres (53), vecino y quien halló sin vida a Miguel Rajczakowskij, cumple arresto domiciliario.

Con la captura de Soria, para el Ministerio Público el caso está cerrado, pues ya no hay sospechosos prófugos.

Homicidio para evitar el pago

De acuerdo con los datos, el 18 de agosto de 2021, Bernardo Soria Lugo, Luis Javier Galeano y Domingo Diana Pereria, contrataron los servicios de Fernando Rubén Domínguez para que los traslade desde Asunción hasta San Lorenzo, los baje cerca del taller y los espere en las cercanías.

Los tres ingresaron al interior del taller de Rajczakowskij a las 7:35, primero Domingo Diana Pereira con un arma de fuego con la que, desde una cierta distancia, amedrentó al mecánico, posteriormente ingresó Luis Galeano y se abalanzó sobre el trabajador y lo inmovilizó con un arma blanca.

Al último, con la situación controlada, entró Bernardo Soria, quien le provocó varias heridas a Miguel Rajczakowskij en distintas partes del cuerpo. Este miércoles, Soria habría confesado que cometió el homicidio porque le debía dinero al mecánico por el arreglo de su vehículo y que la víctima fatal lo había emplazado para que liquide su deuda.

Todos ellos abandonaron el sitio rápidamente, tras constatar que el mecánico estaba agonizando.

Minutos después ingresó Tarcidio Cáceres, quien a través de una de las ventanas observó que Rajczakowskij se encontraba sin vida, pero aún así no dio aviso a la Policía, sino varios minutos después.