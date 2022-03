Sin cierre de ruta en el cruce Villarrica-Paraguarí

Desde ayer, por inclemencia del tiempo, los camioneros y otros gremios que protestan en contra de la suba excesiva del precio del combustible no realizan ningún tipo de cierre de ruta en el cruce Villarrica-Paraguarí; no obstante, una importante cantidad de manifestantes con sus respectivos vehículos de gran porte continúan apostados a orillas de la Ruta PY08.

“Nosotros seguimos firmes y más aún con la media sanción que le dieron los senadores al proyecto a favor nuestro, esperando ahora que los diputados también hagan lo mismo. Vamos a seguir los cierres intermitentes, de 15 a 20 minutos, pero recién una vez que pare de llover”, explicó el camionero Cristhian Valenzuela.

Con relación a la directiva de la Policía Nacional de que no permitirá el cierre de ruta, indicó: “Siempre la Policía está en contra, pero siempre vemos la forma de llegar a un acuerdo para no llegar a la violencia como en otros puntos del país. Se consiguen los cierres de 15 a 20 minutos, pero camiones de gran porte no están pasando, los propios compañeros ya se quedan al costado de la ruta y vienen a darnos su apoyo”, puntualizó el transportista.

Un reducido grupo de camioneros se congregan en el cruce y también se observa una importante cantidad de vehículos de gran porte al costado de la Ruta PY08. Desde ayer, la inclemencia del tiempo impidió que los manifestantes cierren el tramo.

No permitirán cierre

El jefe de servicio, Crio. Ppal. Cándido Pérez, indicó que no permitirán cierres de ruta. “Eso no está más permitido. Bien sabemos que salió un comunicado del Ministerio del Interior dejando a cargo de la Policía Nacional velar porque no se cierren más las rutas ni de forma intermitente”, explicó.

Además, destacó que la movilización en esta zona se desarrolla de manera tranquila, con previa conversación con los manifestantes. “La Policía Nacional está para garantizar el trabajo, tanto el derecho de los manifestantes como el libre tránsito acá en el lugar. De momento no hay incidentes, trabajamos bien en coordinación con ellos”, expresó el jefe policial.

