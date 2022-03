En busca del combustible más barato: Petropar, casi ausente en el interior del país

Si bien en el departamento Central existen muchas estaciones de servicio de Petropar, el inconveniente es la larga espera por parte de los usuarios y en algunos casos ya no encuentran el combustible. Por ejemplo, en Luque se aguarda hasta 30 minutos para acceder al servicio, en tanto que en San Lorenzo ya hay desabastecimiento.

En el interior del país, la cosa está mas complicada, pues en algunas ciudades no hay ninguna estación de Petropar y las personas deben recorrer hasta 80 kilómetros para abastecerse. Por ejemplo, en el Alto Paraguay no existe Petropar y en el Chaco solo se tiene en Filadelfia, Loma Plata, Mariscal Estigarribia y Villa Hayes. En todo el Salto del Guairá solo hay un puesto; en Carayaó y Vaquería no se tiene. En Concepción se tiene cuatro estaciones, pero concentradas en la capital departamental, dejando a los demás distritos desabastecidos. En San Pedro solo hay en la capital departamental.

En Guairá tampoco hay mucha diferencia, incluso en el precio entre la petrolera estatal y los emblemas privados. En Cordillera se están por quedar desabastecidos los pocos locales de Petropar que hay en la zona.

En Carapeguá y Paraguarí indicaron que en días más se podrían quedar desabastecidos, por lo que el efecto de reducción de precios de Petropar no le alcanza a la población en general y este subsidio a la petrolera estatal irá nuevamente a parar a manos de políticos que en su mayoría tienen el monopolio de Petropar en sus distritos o departamentos. En Ñeembucú hay petrolera estatal, pero está ligada a los políticos de la zona; incluso, se maneja que el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, sería el propietario.

Por otro lado, en el este del país se tendría combustible para abastecer a los usuarios solo por unos días más y luego ya deberán quedar de nuevo a disposición de los emblemas privados.