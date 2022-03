Sequera vuelve esta semana a Vigilancia de la Salud

Tras seis meses de permiso, el doctor Guillermo Sequera volverá a ocupar su cargo como titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud a partir de esta semana, anunció el médico a ABC.

En septiembre del año pasado, el epidemiólogo había solicitado un permiso especial al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para poder realizar un doctorado fuera del país.

En un primer momento, el médico había manifestado que su salida de Vigilancia de la Salud sería hasta enero de este año; sin embargo, solo ahora vuelve a su puesto.

“Regreso esta semana. Terminó mi permiso. En estos días seguro sale la resolución (anunciando su reincorporación)”, explicó el médico. El 19 de marzo, durante ese permiso, Guillermo Sequera se casó con su compañera de vida, la médica Leticia Ramírez Pastore.

Al ser consultado si ya estaría liderando la conferencia de prensa semanal de la cartera sanitaria, realizada cada viernes, el epidemiólogo respondió que aún no tiene la confirmación de ese dato.

Aún no concluyó el doctorado

“Quería comunicarles que he pedido un permiso al Ministerio de Salud hasta el primer mes del año que viene. He pedido permiso para dedicarme a mi doctorado. Muchas veces escuché, cuando me presentaron, que yo tenía un PhD. Mentira. No tengo ningún PhD. Tengo que terminar”, había anunciado Sequera el 10 de septiembre del año pasado.

Con relación a cómo avanzó con ese proyecto, el epidemiólogo indicó que tiene el 95% de su trabajo terminado.

“Mi doctorado aún no terminé, pero tengo el 95% del trabajo terminado. El trabajo de campo vengo haciendo desde el 2018 y este periodo (de permiso) fue para ajustar todo y hacer otros trabajos. Tengo que tener, por ejemplo, unas cuantas publicaciones en revistas científicas de alto impacto y estoy en eso”, precisó Sequera en relación a su PhD.

Según comentó el médico, es por eso que seguirá dedicando tiempo a sus trabajos de investigación.

“Generalmente de tarde y de noche le dedico tiempo a ajustar los últimos detalles de esos artículos. Creo que el próximo mes voy a estar cerrando todo eso”, indicó.

Al ser consultado si tendría que volver a solicitar un permiso al momento de presentar su investigación, Sequera manifestó que “el viaje será cuando me citen para defender la tesis”.

Durante su tiempo fuera de Salud Pública, ocupó su puesto la doctora Sandra Irala, quien se encargó diligentemente de informar semana tras semana acerca de la situación epidemióloga del país.