Suspenden construcción de edificio que desmoronó parte de una casa

María León, a través de sus redes sociales, contó que finalmente la Municipalidad de Asunción decidió suspender de forma temporal la construcción del complejo FORVM Molas López, tras denuncias sobre que las obras en el lugar pusieron en riesgo de derrumbe la vivienda de su abuelo que colindante con la construcción.

“Hace una semana hacíamos público el infierno de mi Abuelo Chiquito. Hoy, gracias a TODOS USTEDES la obra está SUSPENDIDA. Todavía queda un largo camino por recorrer... sin embargo a pesar de tener su casa destrozada, tuvo una semana de paz. ¡GRACIAS TOTALES! (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según la denuncia hecha por Javier León la construcción del edificio de 27 pisos - sobre la avenida Molas López esquina Doctor Heisecke, en el límite entre los barrios Madame Lynch y Las Lomas - generó daños en la casa de su padre, un anciano de 78 años.

Conforme señaló, las obras desarrolladas al lado de la vivienda de su padre ocasionaron que parte del techo de una de las habitaciones se derrumbara.

“Venimos con este calvario hace más de un año. Mi papá es una persona que tiene problemas neurológicos, él es feliz allí, no le podemos sacar. Hemos hecho recaudos, tenemos actas notariales, actas policiales, hemos conversado con ellos. Les avisamos, les suplicamos. Hablamos con los fiscalizadores de la municipalidad, un tal Monges, pero no sabemos si hay o no acta”, había denunciado en comunicación con ABC Cardinal.

Los afectados piden a los responsables de la construcción que se tomen los recaudos pertinentes para que las obras no afectan las viviendas contiguas y así garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

