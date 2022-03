Tarifa de Itaipú: Paraguay no admite bajar la tarifa ni revisar acuerdo Ande-Eletrobras

En el marco del acto de juramento de los cinco nuevos embajadores del Paraguay, el ministro Acevedo informó que el proceso de las negociaciones con el Brasil sobre la tarifa de potencia se encuentra estancado. “Ellos (Brasil) quieren no solamente bajar la tarifa, sino que al mismo tiempo quieren que se revise el acuerdo de la ANDE con Eletrobras y eso es absolutamente inadmisible”. ¿Se refería al documento que firmó la estatal el 13 de diciembre de 2019 con Eletrobrás para contratar potencia hasta este año?

Lea más: Canciller calificó de “inadmisibles” las propuestas de Brasil en negociación de Itaipú

Mencionó que la ANDE tiene la obligación de defender sus intereses y es la única responsable de administrar la energía producida por Itaipú binacional que le corresponde al Paraguay. “Hay que proteger a la ANDE, todos aquellos que deseen privatizarla, abstenerse”, dijo.

“Hay que pedir a los industriales un convenio con el Estado para tener un plan de infraestructura para que se pueda utilizar la energía producida, porque la que nos corresponde debe ser utilizada”, reiteró.

Por otra parte, ante nuestra consulta, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, aclaró que hasta ayer la entidad a su cargo no pagó a Itaipú por el consumo de energía de este año, pero que tienen previsto una entrega a cuenta, sin factura, con comprobante de recibo, porque hasta ahora no hay acuerdo sobre el monto de la tarifa. “La ANDE pagó a Itaipú solo por la energía de 2021 y como aún no se tiene un acuerdo sobre la tarifa para este año, la binacional no puede emitir factura, por eso se harán entregas a cuenta, pero con documentos de recibo”.

Lea más: Tarifa de Itaipú: tras varias postergaciones habría definición la próxima semana

Explicó que los representantes paraguayos y brasileños conversan todos los días, pero que hasta ahora no hay novedad, porque ambas partes se mantienen firmes en sus posturas”, expresó.

La postura paraguaya es mantener la tarifa de US$ 22,60/kWmes y de Brasil bajarla a US$ 18,95 k/Wmes.

Acuerdo del 13 de diciembre de 2019

El 13 de diciembre de 2019, luego de diez meses de “impasse” entre la ANDE y Eletrobras (sobre la contratación de potencia de Itaipú) y un “acta bilateral”, firmado en secreto en mayo de ese año, que casi tumbó al Gobierno de Abdo Benítez, ambas entidades finalmente acordaron los valores promedios que regiría hasta este año. El desacuerdo había surgido cuando la ANDE presentó en enero de 2019 las cantidades de potencias que quería contratar ese año, que daba un promedio de 1333 MW, pero que fue rechazada por su contraparte Eletrobras. Debido a esta situación, el Gobierno brasileño planteó el tratamiento del tema por las “altas partes”.