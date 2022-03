Concejales casi llegaron a los golpes en la Junta Municipal de Luque

“Capataz de la mafia y del crimen organizado”, llamó el concejal Diego Romero (ANR, Partido Colorado) al presidente de la Junta Municipal de Luque, Rómulo Pérez (PLRA, Partido Liberal) cuando éste le solicitó, durante la sesión del martes pasado, que se refiera con respeto al pleno y que se exprese puntualmente sobre el punto con el cual no concuerda.

Romero no estaba de acuerdo con cambios realizados en el Juzgado de Faltas y aseguró que se dieron por orden del edil colorado cartista Rubén González Chaves, a quien acusó de tener la intención de ubicar a allegados suyos.

Luego del incidente, los colegas colorados y liberales de Romero decidieron suspenderlo por 30 días, sin goce de dieta. La propuesta fue hecha por el edil colorado cartista Arnaldo Baeza.

Los liberales, Rómulo Pérez, Francisca Franco, Belén Maldonado, José María Meza y Manuel Achucarro, además de los colorados Rubén González Chaves, Eliseo Fernández, Enrique Quintana y Arnaldo Baeza, votaron a favor de la suspensión.

Por el rechazo votaron los colorados Iván Velázquez y Juan Ángel Marecos, ambos del movimiento Fuerza Republicana por el que también milita Romero.

No juró el suplente

En reemplazo de Romero fue convocado el concejal suplente Diego Candia (ANR), miembro del consejo directivo del Crédito Agrícola de Habilitación.

Este martes se registraron incidentes antes del inicio de la sesión de la Junta Municipal, cuando Romero se negó a acatar el pedido del presidente del pleno de abandonar la sala de sesiones y exigía exponer su descargo, afirmando que su suspensión va contra las normas legales y el reglamento interno de la junta.

El acto para tomar juramento a Candia se trasladó al despacho de titular de la junta, donde los concejales casi llegaron a los golpes.

El edil suplemente estaba esperando en la oficina de Pérez, pero cumplido el tiempo reglamentario de espera y debido a que los ánimos subieron de tono, Pérez optó por levantar la sesión, posponiendo la toma de juramento.

No tenían la resolución del Crédito Agrícola de Habilitación

Diego Candia es miembro del consejo directivo de Administración del Crédito Agrícola de Habilitación, como representante del Indert. Percibe un salario de 30 millones de guaraníes al mes y su horario laboral es de 08:00 a 15:00.

Según el artículo 54 de la Ley Nº 1626/2000 “De la Función Pública”, “podrá concederse permiso especial sin goce de sueldo en los siguientes casos: para prestar servicios en otra repartición hasta un año, para ejercer funciones en organismos internacionales hasta cuatro años y para ejercer funciones electivas por el periodo que dure el mandato”.

Pero la Junta Municipal de Luque no tenía el permiso especial otorgado a Diego Candia por el consejo del Crédito Agrícola.

El presidente de la Junta, Rómulo Pérez, confirmó que el concejal suplente Candia no presentó la resolución, pero restó importancia a esa omisión diciendo que no era necesario exhibir la resolución del Crédito Agrícola y que la única “visión” que tiene la Junta es que Diego Candia es un concejal suplente y está dispuesto a asumir al cargo.

“Están establecidos los impedimentos para que un concejal no pueda ejercer el cargo y no está tácitamente establecido que no tenga un cargo público digamos. Ya sería la Ley de la Función Pública la que establece que no puede percibir dos remuneraciones, pero en ese caso creo que correspondería más al Crédito Agrícola sancionar”, manifestó Pérez.

Apareció la resolución

Sorpresivamente, este martes apareció el pedido de permiso a la institución a la cual pertenece Diego Candia, con fecha 24 de marzo. También apareció la resolución del Crédito Agrícola de Habilitación con la misma fecha, 24 de marzo.

En el documento, el presidente del consejo del Crédito Agrícola, César Cerini, y los demás miembros otorgaron permiso a Candia por 30 días para reemplazar a Romero.