Médicos protestan por equiparación salarial y otras promesas incumplidas

Personal sanitario, miembros del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), se manifestaron esta mañana frente al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), exigiendo el cumplimiento de las promesas que reciben desde hace años con relación a la equiparación salarial y la reducción de turnos.

Los médicos denuncian una total falta de gestión por parte de la cartera sanitaria en cuanto a sus recursos humanos y reclaman que desde 2011 vienen escuchando promesas de equiparación salarial.

Lea más: Médicos presionan por US$ 14 millones para acabar con “desigualdad salarial”

Según Rossana González, representante de Sinamed, muchos médicos tienen una carga horaria muy superior a otros y Salud Pública ni siquiera cumplió con la compensación del 30% prometida a los trabajadores de blanco en el marco de la pandemia del covid-19.

“Se tendría que haber pagado una compensación de G. 1.500.000 mensualmente, del 30% por estar trabajando 12 horas más, y no lo están haciendo. Nos dan excusas, que Hacienda todavía no pasa el dinero; lo mismo de siempre. Existe un acumulado de G. 4.500.000 que se tendría que estar percibiendo, más aún considerando la situación económica actual, y no lo están haciendo”, reclamó González.

Otro de los reclamos del sector es la carga horaria de los funcionarios más antiguos.

“Pedimos también que cumplan con otros acuerdos pactados. A los médicos con mayor antigüedad, con más de 55 años, con 20 años de trabajo, se les debe reducir la carga horaria”, manifestó la representante de Sinamed.

Lea también: Médicos se movilizarán nuevamente para exigir carga horaria igualitaria

Los médicos señalan también que con los recortes correspondientes están cobrando G. 4.600.000 al mes, lo que dividido por las horas de trabajo para aquellos que tienen turnos de 24 horas, representa tan solo G. 30.000 por hora.