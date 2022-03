PQ aún no sentó postura sobre posible derogación de ley que obliga al uso de tapabocas

“La semana pasada, el miércoles, se tocó el proyecto pero no se dictaminó todavía. Se les escuchó a las autoridades del Ministerio de Salud y a los diferentes gremios médicos. No se dictaminó y no está en el orden del día, por lo menos hasta este jueves”, afirmó Rasmussen este martes en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM en relación al proyecto de derogación de la ley que obliga al uso de tapabocas.

La ley en sí es la 6.669, vigente desde diciembre de 2020, establece la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el marco de la pandemia del COVID-19.

Rasmussen añadió que lo que se plantea es que el Ministerio de Salud Pública, a través de protocolos y resoluciones, regule el uso de los tapabocas. “De acuerdo a lo que escuchamos es que en ciertos lugares es efectivo (el tapabocas) no solo para el Covid, sino también para otras enfermedades. Pero aún no discutimos en bancada, no está en el orden del día”, expresó.

Finalmente, el legislador consideró “una discusión válida” que se hable sobre la posible derogación de la ley y sostuvo que la misma entró en vigencia “en una situación extrema”. “Creo que hay que poner en retrospectiva la situación que se vivió. No se pide moción de preferencia, tendrá unas semanas más en el Senado”, concluyó.

La derogación de la ley 6.699 debía ser uno de los temas a tratar este jueves en la sesión de la Cámara de Senadores, pero finalmente quedó postergado y se espera la confirmación de una nueva fecha.