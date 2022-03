No hay consenso entre médicos sobre derogar ley que obliga a usar mascarillas

Vigente desde diciembre del 2020, la ley 6.699, que establece la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el marco del covid-19, podría finalmente derogarse en pocos días más. A principios de marzo, la Cámara de Diputados había resuelto dejar sin efecto la medida sanitaria, que espera ahora el estudio de los senadores.

ABC conversó sobre el tema con varios médicos, especialistas referentes del área, para conocer sus posturas. Como resultado quedó en evidencia que no existe un consenso de opiniones, ya que mientras algunos indicaron que debe ser una medida no farmacológica que debe permanecer, otros manifestaron que se debe dejar a la conciencia de la ciudadanía o solo para los momentos de alta circulación de los virus respiratorios como el covid-19.

Lea también: Levantan restricciones sanitarias y solo queda como obligatorio el uso de las mascarillas

“Ahora que llega el invierno, (el tapabocas) es importante para evitar los virus respiratorios. Este tipo de costumbres ya hay que tener en ciertas situaciones y lugares, para tratar de evitar la circulación de muchos virus. Considero que, se elimine o no la ley, el uso del tapabocas posteriormente debe ser decisión de cada uno”, sostuvo al respecto la doctora Yolanda González, directora general del Hospital Nacional de Itauguá.

La médica mencionó que también está “molesta” por el hecho de que se sacaron los lavatorios de las entradas a los locales comerciales, ya que, según dijo, “es una de las buenas costumbres que no se tienen que perder”, pues evita la circulación y contagio de muchas otras enfermedades.

Una opinión similar emitió el doctor Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria de Central, al mencionar que “no estamos todavía en el tiempo correcto para derogar el uso de la mascarillas”, por sobre todo en los espacios cerrados.

Lea más: Enfrían proyecto de uso de tapabocas

“Por más que tengamos una tendencia de descenso de casos, hay que entender que no se habla solamente del covid-19. Hay otras patologías respiratorias también y se debe mantener el uso de mascarilla en lugares cerrados, así como en las escuelas, donde estamos viendo un aumento de casos de gripe estacional y de influenza”, dijo Silva.

Coincidió también el médico en que el lavado de manos sigue siendo prioritario para cortar la circulación de númerosos virus.

A consciencia ciudadana

El doctor Tomás Mateo Balmelli, reconocido pediatra infectólogo, sostuvo por su parte que el uso de tapaboca se debe dejar a la consciencia y voluntad de la gente.

“Tiene que nacer de la voluntad sanitaria de cada individuo, de protegerse y proteger a su comunidad. Ya han pasado dos años de pandemia y la gente ya conoce las bondades del uso del tapabocas”, sostuvo el médico.

El infectólogo aseguró así que llegó el momento en que la ciudadanía “no se vea obligado” a tener que usar la mascarilla, sea consciente y respete voluntariamente las recomendaciones hechas por los médicos y las autoridades sanitarias.

Lea también: ¿Ley de uso obligatorio de tapabocas tiene aún vigencia jurídica?

“Por más que hoy tenemos una ley, no nos sirve absolutamente para nada, no tiene más un gran impacto. A la gente no le importa, no lee la ley. Seguir usando el tapabocas tiene que ser algo voluntario de la ciudadanía, que al estar en un lugar cerrado, sin ventilación, sea consciente y utilice una mascarilla”, resaltó.

En épocas de alta circulación

El doctor Guillermo Sequera titular con permiso de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, también emitió su parecer, al indicar que se debe comenzar a tomar ejemplos internacionales y aplicar el uso de la mascarilla únicamente en momentos de elevada circulación del covid-19.

“Las mascarillas funcionan, eso no está en discusión. Ahora, su uso masivo poblacional obligatorio si se puede discutir. Tendríamos que dejar (su uso) solo para momentos de alta circulación. Ya entendemos cómo son las olas de esta epidemia, también ya tenemos idea del impacto que tiene el tapabocas. Es por eso que en momentos en que hay baja circulación, pocos casos, cuando la positividad es baja, se puede dejar (su uso) solamente para lugares de poca ventilación”, sostuvo el epidemiólogo.

El doctor Sequera mencionó como ejemplo países asiáticos, como Japón, Corea del Norte y otros, que aplican este tipo de medidas sanitarias en momentos de elevada contagiosidad.

“Es un poco lo que vienen haciendo los orientales, que cuando tienen una alerta de alta circulación de virus respiratorios deben usar mascarillas. No en todos lados, pero sí en el transporte público, en reuniones y lugares de hacinamiento y encerrados. Eso es algo que en varios países ya están aplicando y algo que tenemos que copiar”, resaltó.

Aprobación postergada

En un primer momento, la derogación de la ley 6.699 debía ser uno de los temas a tratar este jueves, en la sesión de la Cámara de Senadores, pero finalmente quedó postergado y se espera la confirmación de una nueva fecha.