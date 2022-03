Régimen de Turismo Comercial: control propuesto ya fracasó, opina UIP

Diego Oddone, Vicepresidente de Asuntos Estratégicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), cuestionó el proyecto de ley de Régimen de Turismo Comercial, propuesto por sus colegas que operan en ciudades fronterizas, por el temor de que productos que ingresan tributando poco, ingresen al mercado interno y asfixie a la industria nacional. Recordó que la iniciativa propone un sistema de control electrónico, al que consideró que no es garantía, ya que resultó un fracaso en la verificación de la importación de azúcar.

La industria azucarera había reportado una estrepitosa caída de sus ventas, y a fines del año pasado, tenían en los depósitos al menos 100.000 toneladas de azúcar, valuado en US$ 40 millones. Hasta el momento, siguen en busca de mercado en el extranjero, ya que el interno se encuentra saturado del producto que ingresó de contrabando, conforme al reporte del Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP).

“La venta mediante factura electrónica ya existe y el sistema de trazabilidad electrónica es muy difícil de implementar en el Paraguay. Uno de los principales productos que por decreto tiene trazabilidad es el azúcar. La bolsas de azúcar tienen que contener la información de dónde se fábrico, dónde se fraccionó y otros detalles, pero es uno de los productos que más ingresa de contrabando al país”, dijo. Recalcó que la propuesta de control electrónico es inviable.

Añadió que en la oficina de Aduanas, los productos deben ser controlados y deben pagar los impuestos correspondientes, caso contrario será muy difícil.

Al respecto, Said Taigén, representante de los empresarios de ciudades fronterizas, manifestó que este régimen especial está vigente en países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), que son las tiendas “Duty Free”, por lo tanto, se encuentra en la tendencia de comercio internacional.

Régimen de Turismo Comercial no es problema de impuestos

El proyecto de ley sugiere eliminar los impuestos Selectivo al Consumo (ISC) y Valor Agregado (IVA) para obtener mayor competitividad en sus precios y atraer a turistas extranjeros, frente a la oferta de los vecinos países. Al respecto, Oddone consideró que no se lograría el objetivo ya que el trasfondo no son impuestos sino que es la devaluación de la moneda extranjera. “En Brasil se devalúa demasiado la moneda y así, para el comprador brasilero ya no es negocio venir a comprar con el Régimen de Turismo”, expresó.

Oddone recalcó que la medida de disminuir los pagos de impuestos ponen en peligro la recaudación fiscal y generaría una competencia desleal frente a la producción de industria nacional, que tiene una mayor carga tributaria. Los socios de UIP temen que los productos que ingresen bajo ese régimen terminen acaparando con el mercado local, así como el contrabando, y la industria nacional quede sin demanda, tal como ocurre con el azúcar.

Sobre este punto, Said Taigén, representante de los empresarios de ciudades fronterizas, precisó que los productos importados bajo este régimen está dirigido para extranjeros, por lo tanto, no corresponde el pago a no residentes.

Buscar consenso para fortalecer la economía

Oddone y Taigén coincidieron en que los sectores buscan resguardar sus inversiones, mantener los empleos y dinamizar la economía del país. Sin embargo, en la estrategia, hay posturas dispares si es prudente o no mediante la disminución de impuestos para ser más competitivos. “El modelo de negocios en las ciudades fronterizas ya pasó, ya no es negocio. Hay que ver otras alternativas”, expresó.

Al respecto, la senadora Esperanza Martínez precisó que es necesario dialogar y encontrar un punto intermedio. Indicó que en la sesión de este jueves solicitará que se aplace nuevamente el tema, para elaborar una propuesta en consenso.

