Conasam se reunirá la próxima semana para tratar salario mínimo, anuncian

No hay ninguna postura del Ministerio del Trabajo, sobre el aumento o no del salario mínimo. Así lo afirmó hoy la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo. Dijo que es el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) el que tiene que reunirse y evaluar los informes del Banco Central del Paraguay (BCP).

“La Conasam recibió el pedido de las centrales obreras de convocar a una reunión. Seguramente se va convocar en una o dos semanas. Obviamente se va a discutir no solamente los pedidos de las centrales sino también los informes pertinentes del Banco Central”, manifestó Bacigalupo.

Con respecto al monto que se podría tratar para un posible aumento, señaló: “No hay ningún monto que se pueda mencionar. De concreto tenemos los informes del BCP sobre la inflación que son los que fundamentan el aumento, por ley es la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) lo que fundamenta el ajuste del salario mínimo”.

Por otro lado, sostuvo que en el Ministerio del Trabajo no se recibieron denuncias de despidos, o suspensión laboral en el marco de la suba de combustibles y las estaciones de servicios.

“El Ministerio del Trabajo no ha recibido ningún registro de despido, en el marco específico de las acciones que han realizado las estaciones de servicio. Tampoco tuvimos pedidos de suspensión de contrato de trabajo. Estamos evaluando constantemente si esto llegara a pasar. Si se dan despidos, deben ser abonados en cuanto a la indemnización por despido injustificado y preaviso y el Ministerio de Trabajo va a realizar las audiencias de mediación y los cobros pertinentes”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de que existan despidos o suspensión de contratos en el marco de la suba del precio de combustible y las ventas en las estaciones de servicio, señaló: “En este caso no se da ninguna de las causales establecidas en el Código Laboral como fundamento de una suspensión de contrato, entonces no cabría una suspensión por este motivo, que responde más bien, a una decisión unilateral de la empresa de no vender un producto”.

Índices de recuperación y candidatura a diputada

Bacigalupo afirmó que Paraguay viene demostrando una recuperación muy importante del empleo. “Cerramos el año 2021 con una tasa de 6.8%. Tenemos la tasa de subocupación más baja de los últimos 5 años. Esto nos muestra que estamos saliendo de la pandemia. Paraguay es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región, nos sigue Bolivia, todos los demás países de la región tienen una tasa mayor al 7%”, dijo.

Sobre su posible candidatura para la Cámara de Diputados, dijo: “Estamos evaluando con el equipo. Hay candidaturas muy definidas, candidatos jóvenes a la diputación en Capital. Es una decisión que no está totalmente tomada, la estamos evaluando”.