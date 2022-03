Anexo C: “Todavía no hay consenso”, pero Brasil ya bajó su tarifa provisoriamente

Según el presidente de la ANDE, todavía el Consejo de la Itaipú mantiene reuniones “constantes” con autoridades paraguayas y brasileñas para negociar sobre el Anexo C del Tratado. “Hasta el momento todavía no llegamos a un consenso”, afirmó esta mañana.

Recordó que la posición paraguaya es de mantener la tarifa en US$ 22,6 kW/mes, mientras que el Brasil considera que se debe aplicar directamente la fórmula del Anexo C y la tarifa quedaría en US$ 18,95 kW/mes.

No obstante, confirmó que el Brasil ya bajó su tarifa de energía, alegando que es una decisión soberana. “Brasil tiene ahora una tarifa provisoria que ellos traspasan... Es una decisión interna, pueden hacer lo que quieran de sus mercados (sic)”, refirió y recalcó que esa definición es independiente de cada país.

En otro momento, aseguró que confía mucho en que las negociaciones avanzaron de manera positiva, a pesar de las diferencias. “Estoy seguro de que no va a ser la excepción, porque históricamente no fueron fáciles las negociaciones, pero siempre se ha llegado a resultados que beneficien a ambos países”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Finalmente, aseguró que el Brasil no está teniendo injerencias en la política energética del país, como lo percibió el ministro Euclides Acevedo. “Él sabe de la importancia de ese acuerdo operativo. Entonces, si existe cualquier modificación sustancial que pueda perjudicar drásticamente a las finanzas de la ANDE, existen dos caminos: uno de los caminos es elevar la tarifa para cubrir el cliente final, buscar financiamiento de otro lado, y puede ser también el otro camino mencionado por el canciller... pero, lógicamente, la decisión es soberana”, aclaró.