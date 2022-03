Capiatá: reparación de puente derrumbado se completaría en 45 días

Anoche trascendió que el puente Poncho Pytã, que une las compañías Quinta y Novena de Capiatá, se derrumbó. El hecho se habría registrado a la misma hora que el sismo que afectó a gran parte del Bajo Chaco, el departamento Central y Asunción.

Sin embargo, aún no se fijó la causa del derrumbe, al menos de forma oficial. El cruce estaba deteriorado desde hacía muchos años y las últimas tormentas que afectaron a nuestro país, especialmente en las últimas dos semanas, también pudieron haber influido.

“Es un tramo muy usado, une a dos compañías bastante pobladas, permite a la población trasladarse de forma interna para llegar al centro de la ciudad. Apenas tuvimos las denuncias, a las 21:00, me reportaron los daños en el sitio. Fui con uno de los ingenieros que trabaja en el municipio. La estructura no sufrió daños, sí la parte superior. Al momento del accidente no pasó ningún vehículo”, dijo este jueves en conversación con radio ABC Cardinal el intendente de Capiatá, Luis Fernando González.

Reparación, en 45 días

“En 45 días, es lo más optimista que puedo ser”, dijo el jefe comunal en cuanto al tiempo de reparación del vital cruce que permite a los residentes de la zona salir hasta el centro de la ciudad y desde allí a las rutas PY02 y PY01.

El proceso será financiado por la Comuna, con la asesoría del Ministerio de Obras Públicas. “Hace dos años hicimos un mantenimiento, hubo una fisura en uno de los muros. Con los vecinos hablamos, manifiestan que el puente cayó solo, a las 21:00 aproximadamente. Este puente tiene unos 20 años de antigüedad, en la época del gobernador Federico Franco, pero mucho más usado desde 2015″, recordó González.

De ahora en más, los pobladores de la zona deberán desplazarse a través de una vía que fue recientemente empedrada y que los desplazará hasta la zona de la Academia Militar (Academil). Específicamente, serán los vecinos de Rojas Cañada y Toledo Cañada.

“Tenemos los recursos para reparar, estamos en condiciones, considerando la densidad de nuestra población. Pero pedimos el acompañamiento del MOPC. En 45 días, lo más optimista que puedo ser, ese es el tiempo que más o menos demanda levantar esta estructura”, finalizó el intendente.

El sismo en nuestro país se registró ayer a las 20:57, según los datos oficiales de Laboratorio Sismológico de la Universidad Nacional de Asunción. Se sintió en Asunción y en ciudades como Lambaré, Villa Elisa, San Antonio, Limpio y Fernando de la Mora, entre otras. Tuvo una magnitud de entre 3,5 y 4,6 en la escala de Richter.