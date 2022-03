Costanera Norte: Gasolinera invertirá promedio de apenas G. 7 millones al mes por usar predio municipal

El representante de la empresa Grupo Bahía SA, Alejandro Guggiari Carrón, logró que las autoridades de la Municipalidad de Asunción le cedieran de manera directa el usufructo de un terreno municipal de 894 metros cuadrados, ubicado en la Costanera Norte, sin pagar ningún canon.

En la solicitud del inmueble, Guggiari alegó que invertirá en el sitio G. 1.281 millones para el refulado del humedal. Serían G. 85,4 millones al año y solo G. 7.100.000 al mes. Este precio es irrisorio teniendo en cuenta la privilegiada ubicación del inmueble. Debido a la falta de una licitación, ni siquiera se pueden comparar ofertas.

Asimismo, la inversión que se hará es para un refulado que servirá para la empresa y no es algo necesario para el municipio. A esto se suma que, según el acuerdo, al término de los 15 años la estación pasará a nombre de la Comuna, con todas las mejoras registradas. Sin embargo, a la Municipalidad no le sirve una estructura de este tipo, ya que no brinda ningún servicio público en el ámbito de los combustibles, por lo que podría ser volver a ser concesionada a la misma firma.

Director defiende concesión a estación de servicio

Benito Torres, director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, se presentó ayer ante los concejales de Asunción para hablar del usufructo otorgado a la estación de servicio Bahía en la Costanera Norte. Fue en la sesión ordinaria.

Torres recordó que la Junta Municipal es el órgano competente de disponer o no de los inmuebles municipales y que ya aprobó a través de una resolución el usufructo. “La figura del usufructo era totalmente viable a la luz de la carta municipal”, indicó. Asimismo, reiteró que la construcción en sí de la gasolinera aún no fue aprobada y afirmó que ese será un expediente aparte.

Ante la consulta, Torres evadió responder si existen más pedidos para estaciones de servicios en la Costanera.

A su vez, el concejal Pablo Callizo (PPQ) alegó que la ordenanza 136/00, que regula la recuperación mediante relleno de los inmuebles del dominio privado municipal de la zona especial Franja Costera, dicta en su artículo 3: “A los efectos de implementar el procedimiento mencionado, la Intendencia Municipal convocará a licitación pública Nacional”. Criticó que esto no se haya realizado.

Callizo agregó, acompañado con fotografías, que la gasolinera se situará al lado de la desembocadura del Río Paraguay y muy próxima a la cámara de carga de la planta de tratamiento de la Essap.

Al finalizar la convocatoria, el pleno de la Junta Municipal “tomó nota” de todas las informaciones.