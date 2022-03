Diputados aprueban suba salarial para actuarios y desangran al Estado

En una controvertida sesión, diputados cartistas, oficialistas y liberales de todas las bancadas aprobaron por 67 votos a favor y solo un voto en contra de la diputada Celeste Amarilla (PLRA) un proyecto de ley que modifica el artículo 1° de la Ley 4992/2013, que reglamenta, modifica y amplía las funciones de los actuarios judiciales.

La norma ahora pasa a consideración del Senado, que como cámara revisora tendrá la última palabra sobre un eventual rechazo, modificación o sanción del proyecto de ley.

Los diputados de todos los sectores lanzaron sendos discursos de tinte populista a favor del aumento salarial, hablaron de justicia social y de una equiparación salarial con las funciones que por ley se había ampliado en el 2013.

Lea más: Piden ampliar funciones de actuarios

El diputado Édgar Acosta (PLRA), presidente de la comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria, llamó la atención a sus colegas sobre la falta de estudio en el proyecto del impacto presupuestario que podría acarrear para las arcas públicas. “Se abre una compuerta de merecimientos. Y les aseguro que vendrán los médicos y de otros gremios”, advirtió a sus colegas.

La líder de la bancada oficialista Jazmín Narváez antes que precautelar el dinero público salió en defensa del proyecto, incluso pidió a sus colegas priorizar el tratamiento ante el temor de que la sesión quede sin quórum tras la amenaza del cartismo de que si antes se trataba la integración de la comisión especial de intervención a la Gobernación de Guairá, abandonarían la sala de sesiones.

El titular de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC), puso a consideración del pleno dos versiones, la del proyecto original que planteaba que los actuarios tengan un aumento hasta el 75% del sueldo de los jueces o del 60%, que inicialmente fue el dictamen de Presupuesto.

Lea más: Aprueban aumento salarial para actuarios judiciales

Se llevó a votación y por 67 votos a favor fue aprobado el aumento del 75% del salario de los jueces para los actuarios. Mientras que sólo seis diputados votaron porque el aumento sea del 60% del salario de los jueces para los actuarios.

Optaron por el salario más alto. El aumento no será de G. 2 millones sino de G. 4.135.750 para 804 actuarios. Si se sanciona el proyecto, el sueldo será de G. 10.635.950, más bonificación de G. 1.500.000, y tendrá un impacto anual de G. 43 mil millones. (Ver infografía).

Pidió compromiso

La líder de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) y exfiscal, Rocío Vallejo, se dirigió a las actuarias judiciales que seguían el desarrollo de la sesión desde la platea de visitas y les pidió su compromiso para actuar con justicia. También les solicitó que actúen con patriotismo y no prioricen los colores sino la bandera tricolor. “Les pido que el compromiso sea con la patria, con cada niño, mujer violentada y recluso, no con ninguno de nosotros, ni con ningún partido político”, dijo al insistirles que no pierdan la sensibilidad ante los casos que les toca atender.