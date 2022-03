Embarazos adolescentes generan pérdidas anuales de más de US$ 136 millones al país

El embarazo no intencional en adolescentes, que afecta a unas 121 millones de mujeres en el mundo, es responsable de millonarias pérdidas económicas, resaltaron ayer, durante la presentación del informe “El Estado de la Población Mundial 2022″, elaborado por el Fondo de Población de las Nacionales Unidas (UNFPA).

Según el documento, en nuestro país el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de alrededor de 125 millones de dólares en la actividad productiva de las mujeres y de unos 11,5 millones de dólares para el Estado.

Al respecto, la médica ginecobstetra Adriane Salinas, oficial nacional de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA, explicó a ABC que se llegó a estos datos en base a los cálculos desarrollados por un equipo técnico liderado por el economista de la salud y asesor regional de las Naciones Unidas, Federico Tobar.

Según precisó Salinas, los números están muy relacionados a la recaudación de impuestos a nivel personal, familiar, sanitario y gubernamental.

“Para analizar el impacto económico de los embarazos adolescentes se tomó en cuenta lo que representa -a nivel personal, familiar, del sistema de salud y del Estado- la recaudación de impuestos. Las fuentes de datos fueron varias. Entres estas están los relacionados a la salud, es decir, el costo a la atención de una embarazada”, explicó la especialista.

“(Para llegar a estos números), se tomó en cuenta un costo promedio, dejando de lado incluso lo que implica, por ejemplo, la internación del recién nacido o la adolescente que tuvo que ingresar a terapia. Se tomaron los costos promedios y de ahí es de donde salen estos cálculos”, añadió Salinas.

La oficial del UNFPA resaltó también que todas las personas tienen un costo de vida relacionado a la continuidad de sus estudios y, consecuentemente, a la posibilidad de ingresar al mercado laborar formal para tener mejores oportunidades de empleo.

Embarazo adolescente cuesta el doble

La médica ginecobstetra precisó además que siempre se debe considerar que el embarazo de una adolescente requiere de mayor inversión en todos los casos, ya que los gastos en salud son más elevados.

“El cuidado de un embarazo adolescente es más costoso que un embarazo en cualquier otro grupo etario. Esto es porque son de alto riesgo y requieren seguimiento especializado. Los recién nacidos suelen tener bajo peso, las adolescentes suelen complicarse durante el parto”, ejemplificó Salinas.

Embarazos no deseados y no intencionales

Con relación a la situación de los embarazos no deseados y no intencionales en nuestro país, la oficial del UNFPA indicó que no existen datos concretos sobre la gestación en menores de 15 años, considerados como embarazos no deseados, al ser, por lo general, resultado de un abuso sexual.

No obstante, indicó que se considera que en Paraguay, de cada diez niñas de 15 a 19 años, entre tres o cuatro no tenían intención de quedar en cinta.

“En el grupo de niñas de 10 a 14 años, la mayoría de los embarazos son considerados como consecuencia del abuso sexual. En nuestro país es muy frecuente entre los quintiles más desfavorecidos. En cuanto a las adolescentes de 15 a 19 años, el 35% de los embarazos son no intencionales”, mencionó.

La experta reconoció también que a consecuencia del aborto, practicado ilegalmente en nuestro país, muchas mujeres pierden la vida. Hoy día, el aborto se halla entre las primeras cinco causas de muerte materna en Paraguay.