Gobernación de Guairá: SET también halló obras “fantasma” y otras irregularidades

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio Público ejecutaron allanamientos en dependencias de la Gobernación de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista), en prosecución a la investigación sobre presunta malversación de los fondos COVID-19 que el Ejecutivo remitió a dicha institución departamental.

El viceministro de la SET, Óscar Orué, reveló esta mañana que durante los procedimientos descubrieron irregularidades sobre la ejecución de obras, así como ya lo habría descubierto la Contraloría General de la República (CGR) . Comentó que en uno de los casos se constituyeron en un sitio que en los registros figura la construcción de infraestructuras por una comisión vecinal, pero hallaron un baldío. “Nosotros hemos puesto a conocimiento de la Fiscalía cuando hicimos la intervención. Encontramos que en una comisión vecinal, el registro que figuraba era el de un patio baldío”, sostuvo.

De acuerdo a los documentos a los que accedió ABC, el caso al que hizo mención Orué se trata de la comisión vecinal San Antonio, que supuestamente invirtió -fondos de la Gobernación- más de G. 350 millones en la construcción de canchas, obras de albañilería y empedrado; sin embargo, en los sitios registrados donde se ejecutaron los trabajos se encuentran un baldío y un camino de arena.

Así también, el viceministro comentó que otra de las irregularidades preliminarmente detectadas junto a la Fiscalía es que intentaron constituirse con comisiones que recibieron recursos de la Gobernación, pero algunas no estaban siquiera conformadas, mientras que otras no contaban con la documentación requerida. “Ayer, los fiscales empezaron a buscar comisiones vecinales que estaban en las direcciones y no encontraron. En los casos que se encontraron, pedían documentación y no tenían absolutamente ninguna”, mencionó.

Negó persecución política

Orué refirió que estas irregularidades son “hechos concretos” que revelan la realidad sobre el manejo de los fondos del Guairá por parte de las autoridades gubernamentales. En ese sentido, descartó que los trabajos de investigación estén motivados por una cuestión política.

“Niego categóricamente que pueda haber una persecución política. Nos basamos en documentos. Ya denunciamos estos indicios el 22 de marzo”, sostuvo.

Agregó que todas las evidencias detectadas por la SET ya fueron remitidas al Ministerio Público, la Contraloría General y la Auditoría General del Ejecutivo.

Allanamientos en Guairá

Los funcionarios de la SET, el 25 de marzo pasado, ya realizaron un allanamiento en la sede de la Gobernación del Guairá; sin embargo, los encargados administrativos se negaron a colaborar, por lo que desde la Subsecretaría remitieron una denuncia por incumplimiento de la ley de transparencia fiscal.

Tras ello, la SET tuvo acompañamiento del Ministerio Público para poder ejecutar las tareas de recolección de documentación y otras evidencias.

En forma paralela, la Fiscalía lleva a cabo la fiscalización de las obras que supuestamente fueron ejecutadas con los fondos de la Gobernación. Hoy, jueves, los agentes se constituyeron a la sede de la Liga Guaireña de Fútbol.

El lunes pasado, desde el Ejecutivo fue remitido a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá, tras las denuncias por supuesta malversación de los fondos de emergencia COVID. El pasado 9 de febrero, esta solicitud fue aprobada por la Junta Departamental, cuyos miembros rechazaron la ejecución presupuestaria presentada por Vera Báez por sospechas de irregularidades.