Juicio a exintendente de Arroyos y Esteros por lesión de confianza, sigue hoy

El juicio al exintendente Gustavo Amado Alfonzo Prieto, su hijo Gustavo Amado Alfonzo Bello, la hermana del ex jefe comunal Carmen Cristina Alfonzo Prieto y la ex administradora municipal, María Luján Leite Sánchez, continúa en la fecha desde las 8:30 en el Palacio de Justicia de Caacupé.

El Tribunal de Sentencia de Caacupé que lleva adelante el juicio iniciado el pasado 14 de marzo, está presidido por la magistrada Cinthya Paola Páez Mancuello e integrado por los jueces de Paz de Caacupé Ana Matilde Ortiz Arana y Agustín Portillo.

El fiscal Luis Piñánez había presentado imputación y, tras recoger elementos suficientes, acusación contra el exintendente Gustavo Amado Alfonzo Prieto por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, así como producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

En la misma causa fueron acusados el hijo Gustavo Alfonzo Bello, la hermana Carmen Alfonzo y María Leite, por lesión de confianza.

Previamente, por la misma causa, fueron condenados la secretaría general de la comuna Liliana Fabiola Díaz Benegas a tres años de pena privativa de libertad, en tanto que el contratista Alejandro Magno Núñez Insfrán recibió dos años y seis meses de pena carcelaria.

En el caso fue absuelto un funcionario de la municipalidad, Omar Rodríguez Kunzle.

Concejales de Arroyos y Esteros denunciaron al exintendente

El caso inició en 2014, luego de una denuncia contra el entonces intendente Alfonzo Prieto presentada ante el Ministerio Público por los concejales municipales de Arroyos y Esteros, Rosa Isabel López de Orue, Pedro Pablo Román, Elvio Pastor Vera, Roque Faustino Amado, Juan Carlos Orue y María Elena Sánchez de Bogado.

Según consta en la acusación del fiscal Luis Piñánez, Alfonzo Prieto tomó posesión del cargo el 20 de diciembre del 2010, luego al cierre del ejercicio fiscal 2011, cotejaron sus ingresos, gastos y saldos en el banco y caja donde constataron un faltante de unos G. 471.216.721.

Tras analizar el periodo 2012, hallaron otra irregularidad que fue denunciada dentro del Rubro 360: combustibles, donde manifiestan que se había presupuestado G. 175.790.000, en cambio, se ejecutó G. 331.979.215.

En 2013, la Junta Municipal aprobó la modificación del Presupuesto General de la Municipalidad de Arroyos y Esteros, para los ingresos y gastos, en la suma de G. 2.674.770.000 sin embargo, el mismo ejecutó G. 5.006.772.964, contraviniendo con las disposiciones del art. 186 de la Ley 3.966/2010 “Orgánica Municipal”.

Cheques emitidos

En relación a esos hechos, la Fiscalía hizo varias diligencias. Así, el 19 de mayo de 2014, un testigo manifestó al ser consultado sobre un cheque emitido por la Municipalidad de Arroyos y Esteros a su nombre, pero este señaló: “el endoso que aparece al dorso no me corresponde, nunca endose el cheque y la firma que aparece no me corresponde”.

En cuanto a la venta a la Municipalidad, de un camión Mercedes Benz 1113 año 1978, el testigo refirió que “nunca vendí ningún camión a la Municipalidad de Arroyos y Esteros, sí había hecho un negocio particular con el Intendente de dicha ciudad Gustavo Amado Alfonzo Prieto, por medio de un contrato privado de Permuta de Vehículo, de fecha 30 de diciembre de 2011″.

El 30 de noviembre de 2015, el Ministerio Público ordenó la realización de una pericia caligráfica a los cheques del Banco Nacional de Fomento, emitidos por la Municipalidad de Arroyos y Esteros. El perito identificó y atribuyó la firma a Gustavo Alfonzo.

Más irregularidades detectadas

Mediante otra declaración testifical tomada en mayo del 2014, el propietario de la firma “F&G Metalúrgica”, relato: “realice una confección de doble eje a un camión tumba azul, cuyo monto ascendió a 90.000.000 guaraníes”. Añadió que Alfonzo le pagó con un cheque a nombre de la Municipalidad.

En el marco de la pesquisa, se allanaron las dependencia administrativas de la Municipalidad de Arroyos y Esteros, de donde se incautaron varias órdenes de pagos con documentaciones respaldatorias. Estas fueron analizadas y se constataron pagos en concepto de “Construcciones” otorgados a un depósito de materiales de construcción y alquileres de máquinas pesadas, construcciones.

Los cheques emitidos por la Municipalidad en dicho concepto y al mismo proveedor fueron 14, sumando un total de G. 623.885.000, cuyos originales fueron remitidos por el Banco Nacional de Fomento y fueron objeto de pericia caligráfica.

En otro allanamiento a la comuna de Arroyos y Esteros, en 2015, la comitiva fiscal accedió a órdenes de pago, en concepto de “Combustibles”, las mencionadas órdenes de pago hacen referencia a la adquisición de combustibles por parte Municipalidad de Arroyos y Esteros en los periodos 2011, 2012 y 2013 a través de la empresa Manduvira Servicios cuyo propietario es Amado Alfonzo Prieto. Adquiriendo solo en el periodo 2012, combustibles por la suma de G. 210.166.525.