Sarampión: reingreso será imposible de evitar si no se vacuna el 90% de los niños

La baja cifra de niños inmunizados con la vacuna SPR/SR contra el sarampión, papera y rubéola es desde hace tiempo motivo de alerta y preocupación por parte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que consideró hoy -durante una charla con los medios de prensa- que el riesgo de un reingreso del sarampión será imposible de evitar si la cobertura de vacunación es inferior al 90% en la población pediátrica vacunable.

“Hay un riesgo muy fuerte de ingreso. El sarampión ya está rodeándonos. No es posible evitar una epidemia de sarampión si la cobertura de vacunación no es mayor del 90% a 95%. Nuestra cobertura (actual) no es suficiente para evitar la transmisión de este virus”, advirtió el doctor Gualberto Piñanez, presidente del Comité de Eliminación de Sarampión, Rubéola y Poliomielitis del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El médico resaltó también que la contagiosidad de la poliomielitis -que requiere de la vacuna bOPV- también es motivo de preocupación, pero no llega al nivel de transmisibilidad del sarampión o del covid-19.

Paraguay con certificación libre de sarampión

El doctor Héctor Castro, director del PAI, recordó que Paraguay cuenta con la certificación sanitaria de estar libre de sarampión. Mencionó que en nuestro país el último caso confirmado de la enfermedad se registró en 1998.

“Nos preocupa el escenario epidemiológico. Obviamente, en una interacción social y educativa necesaria el fortalecimiento de una campaña nacional es imprescindible”, resaltó Castro.

Actualmente, según el PAI, de una población de 845.839 niños de 1 a 6 años que deben vacunarse con la SPR, tan solo 303.987 infantes tienen la vacuna, equivalente al 36% de este grupo etario.

Así también se precisó que de una población de niños de 6 meses a 4 años vacunable con el biológico bOPV contra la poliomielitis, que suman 635.954 infantes, a la fecha apenas se logró la inoculación de 240.780 niños, lo que representa una cobertura del 38%.

Ante tal situación, la recomendación emitida por la doctora Ana Campusano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, fue la de “acudir a los centros de vacunación para completar el esquema de los niños”.

Sarampión está rodeando el país

“El sarampión nos está rodeando. Hay que evitar una catástrofe. Estos virus pueden llegar con todas las complicaciones respiratorias, neurológicas. Se tiene que tener mucho cuidado. Falta una comunicación efectiva, que la población entienda la importancia de vacunar a sus hijos”, indicó por su parte del doctor Luis Moreno, miembro del Comité de Eliminación de Sarampión del PAI.

El especialista resaltó también que el sarampión es altamente contagioso en las escuelas. “A veces (el sarampión) tiene un periodo que pasa desapercibido y ya está contagiando y puede seguir (la transmisión) hasta 20 días. En nuestro país hay varias enfermedades eruptivas que comienzan con decaimiento, fiebre de 3 a 5 días y (después) aparecen las erupciones. Lo que tenemos que evitar es la complicación y la muerte”, comentó el doctor Moreno.

Hay disponibilidad de dosis en todo el país

Con relación a la disponibilidad de vacunas contra el sarampión, rubéola y poliomielitis, el doctor Héctor Castro aseguró a ABC que la misma está asegurada en los 255 distritos del país.

“Tenemos distribuidas todas las vacunas. Las que recibimos regularmente del Fondo Rotatorio y forman parte del programa regular, por lo que siempre tenemos que responder con las dosis. Por la disponibilidad que tenemos y por lo que representa intensificar (la vacunación) en el grupo más vulnerable, es que en este momento hacemos (la dosificación de refuerzo) de 1 a 6 años”, indicó Castro.

El médico admitió que la cobertura de vacunación es muy deficiente, por lo que trabajan en la intensificación de la campaña.

¿Cuándo se aplica la vacuna adicional?

Ante la duda de los padres de cuándo se debe aplicar la dosis adicional contra el sarampión, rubéola y poliomielitis, el médico explicó que el refuerzo puede realizarse a los 30 días después de la última dosis.

“Si un niño de 12 meses ya recibió su vacuna correspondiente al año de edad, tiene que esperar un mes por la dosis de campaña o vacuna adicional. Es decir que si un niño ya recibió su vacuna, a partir del mes ya puede aplicarse una adicional. La siguiente dosis sería a los 4 años. Y si un niño tiene ya más de 4 años y ya cuenta con las dos dosis, también puede recibir una adicional a partir del mes”, ejemplificó Castro.

El director del PAI indicó que el mismo intervalo de tiempo se toma en cuenta con la vacuna oral bOPV contra la poliomielitis.