31M: En el Senado casi nadie recordó a Rodrigo Quintana “para evitar peleas”

Masi fue la única legisladora que habló del tema en la sesión ordinaria de ayer. Reveló que los liberales le dijeron que no tocarían el tema para no entrar “en peleas”. “No olvidemos lo que pasó, aprendamos que el fin no justifica los medios nunca jamás, y no olvidemos a aquellas personas que han muerto defendiendo la Constitución”, dijo.

Salomón lamenta falta de justicia

“Esa es la preocupación que todos tienen. La justicia es rápida en un sentido y es amistosa con otros”. Así lo señaló ayer el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR, oficialista), al evaluar negativamente el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial a los cinco años del 31M del 2017. Fue antes de la sesión, en diálogo con periodistas.

Salomón cuestionó que un joven que haya defendido la democracia, como el liberal Stiben Patrón, fuera rápidamente condenado, mientras que la Fiscalía nunca investigó quién dio la orden para atacar la sede del PLRA y asesinar a Rodrigo Quintana entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017.

Reveló que ningún liberal pidió homenajear al joven Quintana, pero reivindicó que él y otros colegas defendieron la democracia. Refirió que cada legislador que estaba a favor de la enmienda de la Constitución como para que estableciera la reelección presidencial deberá rendir cuenta de sus acciones

FG reivindica enmienda, no el atraco

Al recordar la participación del Frente Guasu (FG) en el intento de enmienda mau de la Carta Magna del país, el senador Jorge Querey señaló ayer que en 2017 había “argumentos jurídicos” que justificaban violar la Constitución para habilitar la reelección. Sin embargo, dijo que “otra cosa” fue el terrorismo de Estado que luego ocurrió.

“Hay dos cosas que hay que decir. En primer lugar, es el debate que pueda darse sobre una interpretación política o jurídica de la Constitución y las leyes; lo segundo es el terrorismo de Estado que se desarrolla a partir de una situación determinada. Desde nuestro punto de vista, eso fue terrorismo de Estado”, dijo respecto a lo sucedido en marzo de 2017.

“Otra cosa es el terrorismo de Estado, que es lo que ocurrió. Deberían hoy estar en la cárcel los culpables”, afirmó antes de la sesión en diálogo con periodistas.

Senadores cartistas en silencio

Los senadores del cartismo no hicieron comentarios ayer respecto a los cinco años del 31M de 2017, durante la sesión de la Cámara Alta. Se llamaron a silencio al igual que los parlamentarios colorados oficialistas; los liberales y los del Frente Guasu. Solo el PDP se pronunció al respecto.

Entre los senadores colorados que votaron por la enmienda que siguen en actividad están: Juan Darío Monges (cartista); Derlis Osorio (oficialista) y Lilian Samaniego (oficialista).

El 31 de marzo de 2017, los parlamentarios serviles a Horacio Cartes se aliaron con los senadores luguistas, los llanistas y los oviedistas para violar la Constitución Nacional con el fin de aprobar una enmienda “mau” que habilite la reelección, lo que desencadenó protestas.