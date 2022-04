Caso Vita Aranda: Policía aún no remitió evidencias sobre supuesto sicario

Delfino reiteró que la Fiscalía no tiene aún evidencias que vinculen a Acosta Vera con el homicidio de Aranda y Rojas, tal como ya lo había adelantado ayer. “Él (Rodi Acosta) de por sí está procesado por otro caso del 2020, no por el caso del Ja’umina. Inclusive, en su poder se encontró un arma robada. Esto ameritaría una nueva imputación por reducción y transgresión a la ley de armas”, afirmó hoy el fiscal en conversación con radio ABC Cardinal.

En ese sentido, el agente indicó que hasta ahora son solo trascendidos los que existen sobre la implicancia de este presunto sicario en el atentado que ocurrió el 30 de enero pasado en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

Lea más: Quién es Rodi Acosta, supuesto sicario de Vita y de presunto narco en San Bernardino

“Necesitamos algún elemento que lo vincule a ese tema, que pueda sostener la imputación contra esa persona. No vamos a basarnos en supuestos. La causa Ja’umina es una de las más complejas que nos ha tocado. Con ella conocemos la sintonía del PCC en Paraguay”, añadió.

Delfino llegó a decir que “no sabemos de dónde sacan esa información” para expresar su opinión sobre la presencia de Acosta Vera en el sitio y su vinculación en el doble homicidio. “Esta persona fue capturada por un homicidio doloso que tenía en 2020. Estamos analizando con todos los colegas para determinar que esta persona estuvo en el lugar de los hechos”, sentenció.

Lea más: Caso Vita Aranda: Fiscalía no tiene elementos que vinculen a detenido con doble asesinato en anfiteatro

Y, si bien manifestó que no quiere entrar en polémica con otras instituciones, expresó que la Policía no le pasó informe alguno sobre Acosta Vera. “Hasta hoy no tengo un informe que me diga que fulano estuvo en ese lugar, fue el que gatilló, el que hizo eso”, concluyó.

Policía lo vincula

Es la Policía la que vinculó a Acosta Vera con el doble asesinato del 30 de enero pasado. El comisario Sergio Insfrán, del Departamento de Crimen Organizado, en conversación con ABC, dijo que existen fuertes elementos que podrían confirmar su implicancia en el caso, aunque no precisó cuáles.

Lea más: Capturan al supuesto asesino de Vita Aranda y de presunto narco

La detención de Acosta Vera se produjo el domingo pasado tras dos allanamientos: uno en la casa de la abuela de Acosta y otro en la casa de sus padres, donde se lo encontró. En su poder se halló una pistola calibre 9 milímetros con un cargador con 16 cartuchos, además de supuesta marihuana. En su poder también se encontró un teléfono celular.