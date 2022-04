Llano advierte que el Estado podría caer en default “si se sigue jodiendo”

El Senado aprobó ayer de forma sorpresiva un cuestionado proyecto de ley del Ejecutivo que crea el Fondo de Estabilización de precios de los combustibles. La iniciativa arrancará con un crédito de US$ 100 millones e involucra a 15 importadoras. El Ministerio de Hacienda advirtió que esto le costará US$ 70 millones por mes.

Al respecto, el senador Blas Llano conversó este miércoles con radio ABC Cardinal y afirmó que está en contra de este proyecto. Aseguró que él no estuvo presente ayer en el Congreso cuando se planteó el documento y que solo ingresó al recinto cuando se estaban estudiando los artículos finales.

“Fui sorprendido. Me llegó al WhatsApp dos horas antes sobre esa convocatoria. Decidí no participar. Mi idea era que ingrese por el canal correspondiente el jueves, se gire a Comisión y luego debatir”, manifestó el legislador.

Llano añadió que el problema de los altos precios de los combustibles está directamente ligado a la guerra en Ucrania y que las subas se dan en todos los países del mundo. Sin embargo, alertó que no hace falta ser economista para darse cuenta de las posibles consecuencias negativas que los subsidios pueden traer a la economía paraguaya.

“Esto no se va a solucionar en un mes, dos meses o tres meses. Este tema tiene causas más profundas, como los malos manejos en la estatal, en Petropar (...) No se da solo esta suba de combustible en nuestro país. Estamos poniendo parches y no sé qué va a ocurrir”, expresó.

Riesgo de cesación de pagos

El senador alertó que si el Gobierno sigue “jodiendo”, el Estado puede caer en default (cesación de pagos). Se refirió no solo al subsidio, sino también a los trascendidos de las promesas que las autoridades hicieron a funcionarios públicos de “estudiar” un reajuste salarial del 15% en pleno año electoral, en que la ANR definirá sus candidatos a las elecciones generales de 2023, además de sus autoridades partidarias en diciembre de este año.

Tras conocerse este “acuerdo”, el Gobierno niega ahora haber negociado esta promesa.

Llano dijo que hay varios funcionarios que le visitan para pedirle aumentos salariales e indicó que él les dice que “cuiden lo que tienen” porque el día de mañana ellos pueden ir a un cajero automático y no encontrar dinero. “Caminamos hacia, lamentablemente, una cesación de pagos”, insistió.

Sobre por qué una de las referentes de su movimiento, Zulma Gómez, fue a la sesión, respondió que él no puede obligarle a nadie a participar o no de las sesiones.

Y sobre el tema de los combustibles aseguró que algunos empresarios tienen mucho poder y que ayudaron en varias campañas políticas, dando a entender que ese es el motivo del subsidio que se les quiere conceder ahora.

Muchas opciones en la oposición

Sobre el ámbito político y las intenciones de Euclides Acevedo de pugnar por la presidencia de la República, afirmó que tiene un buen concepto de él, pero que hay unas 10 personas que buscan lo mismo, por lo que se deben realizar diálogos frecuentes. En ese contexto, recordó que no hay una figura única en la oposición como lo fue Fernando Lugo entre 2006 y 2007.

“Al Dr. Euclides Acevedo lo conozco hace mucho tiempo. Le tengo un gran respeto, hasta admiración y cariño. El hecho que haya expresado eso me parece bien (...) Creo que Euclides Acevedo puede aportar muchas cosas a una concertación. Está en su derecho. Creo que es una figura que puede aglutinar a las fuerzas atomizadas y dispersas de la oposición”, concluyó.