Son más de 800 los guardiacárceles que se manifestarían exigiendo subsidio

Luego de que funcionarios penitenciaros anunciaron que se manifestarán el próximo lunes debido a que este año no van a percibir el subsidio alimentario aquellos que no cumplen con una guardia de 24 horas, Daniel Benítez Romero, viceministro de Política Criminal, explicó la situación y adelantó que serían 864 personas las que no cobrarían.

“Con la aprobación del presupuesto general de gastos de la Nación del ejercicio fiscal 2022 y su decreto reglamentario, se había reglamentado que para el cobro de este beneficio, los agentes penitenciarios debían cumplir 24 horas de guardia y descansar 48 horas. Aquellas personas que no estén dentro de esta función no podían cobrar”, manifestó.

Es decir, aquellas personas que trabajan 12 horas un día y otro día no lo hacen, no podrán cobrar el subsidio.

“Los que hacen servicios de guardia son los que pueden cobrar esta bonificación, aquellos que están dentro del sistema penitenciario, como los que están en la parte administrativa no pueden cobrar este año. El presupuesto está para pagar, pero como existe ese impedimento legal, el Ministerio de Justicia no puede desembolsar y pagar este beneficio con las personas que no cumplen las 24 horas de guardia”, explicó.

Indicó además que son 563 son las personas que hacen la guardia de 24 horas y 864 las que no podrán percibir.