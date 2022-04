“Bachi” amenaza a Prieto para que conteste

Ambos políticos mantienen una disputa política tras la estrepitosa derrota de la ANR en CDE, en la últimas elecciones municipales y aumentó ahora que también se pidió la intervención de la Gobernación de Guairá.

Núñez exige la entrega de documentación sobre la recaudación en concepto de “contribución especial para conservación de pavimentos y de canon por las operaciones de estacionamiento” de la comuna esteña, correspondientes al año 2019.

Según el líder de la bancada cartista, es la cuarta ocasión que solicitan informes a Prieto, sin respuesta.

“Si es que no responde en esta oportunidad un pedido de informes a la Municipalidad de Ciudad del Este, la Cámara de Diputados tiene que accionar judicialmente y hacer cumplir la Ley y si no lo hace, lo haré personalmente. Hay intendentes que se fueron presos por no responder pedidos de informes”, advirtió Núñez.

“Imagínense que hay senadores enojados porque el Banco Central del Paraguay les remitió informes (sobre Horacio Cartes) tachados, (...) si cuestionamos al BCP, entonces qué diríamos a la municipalidad de Ciudad del Este”, insistió.

Núñez además dijo una vez más, que supuestamente irá personalmente hasta la capital de Alto Paraná para denunciar a Prieto y respaldar al concejal Ernesto Guerín (ANR, cartista).