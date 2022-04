Sequera sobre retirar el uso obligatorio de tapabocas: “No podemos vivir en emergencia permanente”

El ingreso a un periodo de amesetamiento del coronavirus, la detección de muy pocos casos por día y la buena cobertura de vacunación son algunos de los elementos evaluados por el doctor Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud.

El profesional resaltó el descenso de los casos de COVID-19, pero aclaró que no esperan que terminen de golpe. “Vamos a convivir con el virus, no esperamos casos cero. Vamos a entrar a un periodo de meseta que va a durar más de cuatro meses”, dijo.

“Tampoco tenemos nueva variante que esté causando estragos en la región. Hay un montón de elementos para ver que en los próximos meses entremos en un descanso del coronavirus, lo cual nos ayuda a entender la posición de que es cierto, no estamos en una situación de emergencia. Eso nos oxigena para atender las demás enfermedades que estaban desatendidas”, señaló.

Sobre la posibilidad de un rebrote del COVID-19 en nuestro país, apuntó: “No podemos relajarnos, pero tampoco estar en estado de emergencia permanente”.

Por otro lado, acerca del uso de tapabocas, Sequera dijo que la decisión pasa por lo jurídico. “Quizá es ahora el momento de dejar de usar el tapabocas, el que quiera... No debe ser obligatorio. Estamos entrando a un periodo en el que el aporte del tapabocas en diferentes entornos es mínimo, pero eso no significa que de aquí a cinco meses no vuelva a ser necesario”, afirmó.

Al respecto, el jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, adelantó que el próximo 18 de abril anunciarían la derogación del decreto que declara la emergencia sanitaria, puesto que ya se completarán 45 días de descenso sostenido de casos de COVID-19. De esta manera, el uso del tapabocas ya no sería obligatorio.